Funcionarios del Gobierno nacional alertaron hoy que voces de la oposición política y de los medios de comunicación buscan "forzar la imagen" de que el país atraviesa una "crisis terminal" como la del 2001 y repudiaron las declaraciones "claramente desestabilizadoras" y de "un nivel de irresponsabilidad alarmante" que atribuyeron a esos sectores.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; y el diputado nacional y asesor presidencial, Leandro Santoro (Frente de Todos), coincidieron en reclamar tanto a los dirigentes opositores como a hombres de los medios de comunicación mayores niveles de "responsabilidad", llevar "calma a la población y saber que es la democracia la que funciona".

"A la Argentina le costó mucho recuperar la vida democrática, vivimos con plena vigencia de la Constitución y escuchar el nivel de irresponsabilidad e imprudencia en declaraciones de este tipo nos tiene que llevar a alerta en defensa de las instituciones", remarcó Vilma Ibarra en relación a un editorial pronunciado esta mañana por el periodista Marcelo Longobardi en su programa de CNN Radio, donde llamó al Congreso a desplazar a Juan Manzur de la jefatura de Gabinete.

En diálogo con La 990, la secretaria Legal y Técnica juzgó "desestabilizadoras" las declaraciones del periodista de la cadena de noticias estadounidense.

"Hay una frase (por las declaraciones de Longobardi) que dice que el Congreso tiene que intervenir y actuar por fuera de Cristina Kirchner y Alberto Fernández (...) Creo que esto lo agrava además un momento muy difícil en el mundo, tuvimos 2 años muy duros de pandemia e ingresamos en una situación global muy grave por la invasión de Rusia a Ucrania", subrayó Ibarra.

De ese modo replicó los dichos del periodista, quien esta mañana dijo en su programa de radio que "ha llegado la hora de que el Parlamento saque a Juan Manzur y fuerce al Presidente a poner un jefe de Gabinete, que arme un Gabinete técnico para parar la catástrofe; y eso debe ocurrir ya".

Sobre el tenor de estas palabras, la secretaria Legal y Técnica evaluó que "en los últimos tiempos van subiendo de tono las declaraciones de algunos sectores opositores y comunicadores" y aunque reconoció que "la crítica es fundamental en cualquier Estado democrático" cuestionó la "irresponsabilidad" con la que la ejercen algunos representantes de la oposición y de los medios enfrentados al oficialismo.

En relación a las encrucijadas económicas generadas por la guerra, la funcionaria indicó que "el mundo entero está con esta preocupación" y planteó que ese panorama quedó expuesto en la Cumbre de las Américas, donde esos temas se convirtieron en el "tema central en el debate de los jefes de Estado".

"Son momentos en que hay que gobernar, llevar calma a la población, saber que es la democracia la que funciona; estas declaraciones lejos de ayudar, lastiman a la Argentina", reafirmó Ibarra.

"Tenemos un Estado de derecho con una libertad de expresión y prensa enorme", valoró para luego advertir que "la misma gente que hoy se horroriza y quiere proponer salidas inconstitucionales no es la gente que se asombró, se preocupó o hizo semejantes propuestas cuando se ingresaron armas por parte de Argentina para sostener un golpe en Bolivia, ni expresaron ese nivel de preocupación cuando nos estaban endeudando por 44 mil millones de dólares, ni cuando la AFI era utilizada para espiar a ciudadanos".

En el mismo sentido de respuesta, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, expresó "mucha preocupación" por las palabras de Longobardi y advirtió que lo dicho por el periodista "abiertamente proclama que el Gobierno está en una crisis terminal y pide una intervención del Parlamento".

En declaraciones a El Destape, Taiana advirtió además que "en los últimos días hemos asistido a una brutal ofensiva contra el Gobierno, descalificaciones inaceptables a la investidura presidencial que intentan debilitar el sistema democrático y sus instituciones".

El titular de Defensa y excanciller dijo además que "se han referido al discurso del Presidente en la Cumbre de las Américas calificándolo como 'escandaloso' y la realidad es que ese discurso ha sido elogiado por actores importantes de la política norteamericana, incluido el propio Presidente (Joe) Biden".

"Estas voces fuerzan la imagen de que estamos en el 2001 y proponen medidas claramente desestabilizadoras", evaluó Taiana y aseguró: "Es difícil no pensar que ese discurso está a tono con lo planteado por algunos empresarios en la reunión de AEA (por la Asociación Empresaria Argentina, reunida la semana pasada) y que está acompañado por acciones e intervenciones en el mercado contra los títulos argentinos para provocar mayor volatibilidad económica y financiera".

Por último, el titular de la cartera de Defensa sostuvo que todo ello se produce en un contexto mundial "altamente inestable" por la guerra entre Rusia y Ucrania "con aumentos de precios internacionales y riesgos de estanflación mundial, que muchos analistas ya comparan con la crisis del petróleo de 1973", además de una pandemia que aún no terminó.

"No es facultad del Parlamento designar al jefe de Gabinete; en todo caso, lo que podría suceder es que mediante un mecanismo de censura el Parlamento vete al actual jefe de Gabinete, pero el propio Presidente podría volver a designarlo. Estamos hablando de una propuesta estrafalaria que además produce lo que Longobardi en teoría está tratando de evitar, que es un colapso político", entendió, por su parte, el diputado Leandro Santoro, en declaraciones a Radio con Vos.

En ese sentido, Santoro cuestionó que cuando en su editorial de esta mañana Longobardi "dice que quiere evitar algo, en realidad lo está promoviendo" y le atribuyó "un nivel de irresponsabilidad alarmante".

"Ojalá recapacite y rectifique mañana en su programa por la mañana. No ha tomado noción de la relevancia política institucional que tiene esto", reiteró Santoro, que además es asesor presidencial.

"Es común de la derecha hablar en momentos de crisis de la ingobernabilidad de la democracia. Longobardi tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con el rumbo del Gobierno, seguramente no nos votó y no nos va a votar nunca, lo que es insólito es que un periodista le recomiende al poder político una forma de resolver un conflicto institucional que encima está tratando de instalar él", insistió el diputado.

Y abundó: "Para aplicar el programa económico que está preparando la derecha se requiere un colapso social, si ellos no producen un colapso social no pueden hacer cirugía mayor " e insistió en que "reemplazar un Gobierno electo democráticamente sin ningún tipo de objeciones con este mecanismo de putsch desde una lógica parlamentaria tratando de malinterpretar nuestro sistema institucional, es de una irresponsabilidad enorme".

Por último, el legislador aseguró que las declaraciones del periodista apuntan a promover "un colapso político, que no solamente generaría un colapso financiero sino también una interrupción del orden constitucional".

"Si se diera como él lo propone sería un golpe parlamentario porque no está permitido por la Constitución", advirtió finalmente Santoro. (Télam)