El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, se mostró muy crítico con el presidente electo Javier Milei y, en sintonía con el mandatario local, Nicolás Maduro, lo acusó de "fascista" y "neonazi".

"La mayoría del pueblo argentino votó a un candidato que es un fascista", expresó en declaraciones televisivas al ser consultado por los dichos del jefe de Estado venezolano, quien lo definió como un exponente de "la extrema derecha".

Nicolás Maduro

Laborde diferenció además al libertario de Juan Domingo Perón al sostener que sus enemigos "le querían adjudicar un carácter fascista que nunca tuvo" y remarcó "que lo que hizo fue llevar adelante una cantidad de medidas populares que Milei no hará"

"Está prometiendo privatizar Aerolíneas, YPF, dice que no va a pagar el aguinaldo. Lo que quiere es privatizar empresas para que los amigos se lleven la plata.

Además, es muy posible que indulte a los militares", enumeró el embajador argentino. No obstante, admitió que hay que "aceptar la voluntad de la mayoría", pero alertó que eso "no quiere decir que tiene posibilidad de hacer lo que quiere".

"Nosotros no hicimos un buen gobierno, eso hizo que se acumulara una cantidad de bronca", expresó, y completó: "Ahora nos toca enfrentarlo, no es que nos vamos a quedar cuatro años quietos".

El diplomático anticipó el debilitamiento de la relación entre la Argentina y Venezuela tras la asunción de Milei en la Casa Rosada y pidió que los cuestionamientos entre Maduro y el libertario "no escalen".

"No creo que haya un incremento en las relaciones, ojalá se mantengan, eso depende del gobierno que yo no voté", sostuvo, y agregó: "Él ha tildado a Maduro de dictador, Maduro le dijo que era un fascista. Esperemos que no escale y se mantenga lo que hemos logrado".

Oscar Laborde, en el Parlasur.

Días atrás, el mandatario venezolano habló del triunfo de La Libertad Avanza en la Argentina y calificó al libertario como "una tremenda amenaza"

Además, lo definió como "un extremista de derecha con un proyecto colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales".

"Como ya se preveía por las encuestas, ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina y el Caribe", afirmó. SR/AMR NA