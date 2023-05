El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, mantuvo hoy un fuerte intercambio de opiniones con la senadora de Juntos por el Cambio por Santa Fe Carolina Losada en relación a la situación del Poder Judicial en Argentina y en particular en esa provincia, durante una audiencia pública en la que se debatían ascensos de jueces.

"No se haga la estrella, a mí no me trate de mentiroso. Acá hay una deuda con la Justicia y ustedes se negaron a tratarla", exclamó Mayans esta mañana durante una reunión de la comisión de Acuerdos cuando la senadora Losada intentó interrumpirlo fuera de micrófono acusándolo de faltar a la verdad.

Mayans pidió la palabra durante la exposición de uno de los candidatos a jueces de la ciudad de Rosario para referirse a la falta de avances en la aprobación de proyectos vinculados a mejoras en el Poder Judicial y afirmó que la oposición no acompañó algunas de esas iniciativas, lo que generó que Losada lo interrumpiera.

Cruce en el Senado

"Usted miente", aseguró Losada, a lo que Mayans respondió: "Si usted quiere figurar como la estrella del proceso, allá usted, a mí no me trate de mentiroso, no se haga la estrella. Acá hay una deuda con la Justicia y ustedes se negaron a tratarla".

Como Losada continuó acusándolo de faltar a la verdad y ante los pedidos de la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, para que cese en esa conducta, el jefe de los senadores del FdT le pidió que "aprenda a escuchar".

"No sabía que tenía el detector de mentiras ella. Entendemos que está aprendiendo, hay que dar el ejemplo y no faltar el respeto", exclamó el formoseño. Fernández Sagasti intercedió ante Losada y le pidió que aguarde su turno para hablar.

La discusión se originó durante la exposición de Román Lanzón, propuesto por el Poder Ejecutivo como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario, quien afirmó que esa ciudad "está atravesando una situación muy problemática y muy particular".

Lanzón aseguró que ello se debe "no solo exclusivamente al tráfico de estupefacientes porque trasciende y es un problema de alcance nacional" sino también al "aumento de la litigiosidad penal y al grado de violencia urbana que impacta".

En ese sentido, Mayans se pronunció a favor de la creación de nuevos juzgados y nuevas cámaras y de la concreción de "una inversión importante para resolver la lucha contra el narcotráfico" al afirmar que se trata de "una deuda" del Congreso con la sociedad.

Losada, por su parte, y Dionosio Scarpín, senador de JxC por Santa Fe, reclamaron por su parte la designación de representantes de la Comisión Bicameral que debe avanzar en la implementación para el sistema acusatorio y acusaron al oficialismo de "dilatar" el proceso y de "culpar al macrismo sin fundamentos" por esas demoras. (Télam)