El diputado de JxC FernandoIglesias subió la temperatura de la discusión en Diputados duranteel debate por los cambios en el Impuesto a las Ganancias, alcriticar duro a los sindicalistas que seguían el debate, lo quegeneró un contrapunto con el titular del bloque oficialista,Germán Martínez, al que se sumó Juan Manuel López, compañero debancada del opositor. Hasta ese momento, los discursos, con críticas y algunaschicanas cruzadas, venían desarrollándose dentro de los caucesnormales, hasta que Iglesias decidió ponerle picante al debate. "La casta sindical, la que no representa a los trabajadoressino al peronismo, se transformó en la casta peronista, que estáfundiendo al país", sostuvo el diputado de JxC, lo que deinmediato desató silbidos y abucheos de gremialistas queobservaban el debate desde los palcos y legisladores oficialistasque estaban en el recinto. En ese momento, Germán Martínez pidió la palabra sostuvo a latitular de la Cámara, Cecilia Moreau: "Veníamos bien y entiendo laprovocación, pero no decalifiquemos a nadie", señaló el dirigente. Acto seguido pidió la palabra López, de JxC, quien visiblementeofuscado reaccionó: "¿En caracter de qué le dice el diputadoMartínez al diputado Iglesias los modos en los que puede hablar?Además citó un punto del reglamento que es para una sanción,resulta que Milei le puede decir casta a todo el mundo peroIglesias no le puede decir casta a los que están hace 40 años enel poder (sindicalistas) y a los que Milei felicita. ¿Qué pasa,Martínez se convirtió en catador de nuestros dicursos?", vociferófuera de sí. "Le va agarrar un infarto", le avisó Moreau a López al escucharsus gritos. "Acá hay inmunidad de opinión y libertad de expresión", cerróLópez. SPC/MG/GAM NA