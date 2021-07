La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz afirmó hoy que los postulantes de Juntos para las PASO de septiembre "son parte de un equipo de gobierno que destruyó la Argentina y ahora nos vienen a contar que vienen en una versión diferente".

"La alianza Cambiemos sólo propone cambio de nombre y de domicilio", dijo la postulante del oficialismo en el programa Sobredosis de TV, que se emite por el canal C5N.

Sostuvo que Juntos "no tiene otro proyecto de país que no sea el mismo que aplicaron durante 4 años: toma de deuda y timba financiera", ya que "la palabra trabajo o producción no está en su agenda".

Tolosa Paz analizó, en ese marco, que la exgobernadora María Eugenia Vidal "elige no hablar de la provincia y se va a CABA para evitar que le facturen lo que no hizo" en territorio bonaerense. "Nos toman a todos un poco por tontos", dijo.

No obstante, evaluó que "la ciudadanía se da cuenta de que hay un recuerdo muy palpable de los cuatro pésimos años de (Mauricio) Macri y Vidal", pero analizó que "ya no usan 'Cambiemos' porque recuerda a Macri y es como la mancha venenosa".

Por otro lado, planteó que el precandidato porteño Martín Tetaz "durante años se presentó como periodista independiente, mientras defendía políticas de ajuste" y celebró que "ahora reconozca su pertenencia política".

"Estamos transitando una pandemia que puso todo patas para arriba. Nos duelen la muertes, pero somos conscientes de lo que hicimos estos 18 meses, recompusimos el sistema sanitario y hubo un Estado presente", expuso Tolosa Paz.

(Télam)