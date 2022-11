El ministro de Economía, Sergio Massa, calificó hoy como "una noticia muy triste" la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a quien evocó como un "símbolo de la luz que empezaron a mostrar un grupo de mujeres ante la oscuridad que representó la dictadura".

En declaraciones a radio Futurock, el funcionario expresó: "Me sorprende primero porque no había nada que indicara que fuera a suceder y me parece que es triste para la Argentina".

El funcionario se enteró de la muerte de la referente de derechos humanos durante una entrevista con esa emisora de radio, y señaló al respecto: "Es una noticia muy triste, porque fue un símbolo de la luz que empezaron a mostrar un grupo de mujeres ante la oscuridad que representó la dictadura".

(Télam)