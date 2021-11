(Por Daniel Scarímbolo, desde Glasgow, enviado especial).- En defensa del planeta ante el peligro del calentamiento global, y al igual que ayer, algunos activistas se apostaron en la puerta de acceso a la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que concluirá hoy en Glasgow, Escocia.

En las afueras del Scotish Event Campus, un hombre disfrazado de pollo portaba un cartel que rezaba: "Fried or boiled. Hoy do you want your planet?" (Frito o hervido. ¿Cómo quieres tu planeta?), haciendo un paralelismo sobre la forma de consumo de esa ave.

Otra manifestante caminó con la pancarta "Inaction=death" (inacción=muerte).

En el centro de Glasgow hubo una protesta más numerosas, con cerca de un centenar de manifestantes.

Frente al banco Stanley Morgan desplegaron banderas como "No future in fossil fuel" (No hay futuro con combustibles fósiles) o "Keep 1,5°C Alive" (mantener vivo a 1.5°C), en referencia al compromiso asumido por los mandatarios de no sobrepasar ese aumento de temperatura por el cambio climático.

O "Hoy many cops to arrest Climático chaos?" (¿Cuántos policías para detener el caos climático?).

Otra jornada complicada para el ingreso de los asistentes se produjo en el acceso.

Si bien pasar el primer vallado no fue un problema para ingresar al Campus, el problema se registró en la puerta hacia los amplios salones.

Con esperas de cerca de una hora varias delegaciones entraron ya con la jornada iniciada. (Télam)