El diputado nacional de Juntos por el Cambio Rogelio Frigerio no descartó hoy la inclusión de dirigentes como Javier Milei a la coalición opositora para la competencia electoral de 2023, aunque señaló que no es indispensable "en este momento"

"Estoy seguro de que hay muchas cosas en las que se pueden acordar con él", señaló el ex ministro del Interior de Mauricio Macri. El diputado se refirió a la posibilidad de que la coalición opositora vuelva al gobierno el año que viene y expresó: "Esperemos volver mejores y distintos". En tanto, a días de la reunión de dirigentes opositores en la casa del exgobernador Juan Urtubey, el diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, contó los pormenores del encuentro, aunque descartó haber hablado de candidaturas. "No es la primera vez que nos juntamos y nos juntamos a hablar de la preocupación que tenemos de la Argentina. Somos un grupo diverso y nos juntamos varias veces", aseguró Frigerio en diálogo con el programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por Metro 95.1 Sonido Urbano. A la vez, el ex ministro del Interior destacó que a pesar de no pensar de la misma manera, los ejes de la reunión del pasado miércoles en la casa de Juan Manuel Urtubey en San Isidro giraron en torno las necesidades que enfrente la Argentina

También descartó haber hablado de elecciones y candidaturas dado que "no es el momento"

Del encuentro participaron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Jujuy, Gerardo Morales, además de los diputados nacionales Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Emilio Monzó, el radical Ángel Rozas, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Por otro lado, hizo referencia a la problemática de la inflación y afirmó: "Nosotros no lo pudimos resolver en su momento y este Gobierno está por romper todos los récords. El tema está en que en el gobierno de Cambiemos empezamos a atacar la madre de este problema que es el déficit fiscal". "Este Gobierno le echa la culpa a los empresarios, los oligopolios y la guerra, a todas cosas que tiene algo que ver, pero que no son la madre de los problemas que son el déficit fiscal y la emisión monetaria", describió Frigerio, y aseguró que se trata de un diagnóstico de sentido común y no ideológico

