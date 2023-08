El diputado nacional y precandidato a gobernador por el PRO en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, realizó hoy un cierre de campaña en Paraná, donde afirmó que llega "un cambio en todo el país" y llamó a votar en las PASO del domingo como "grito de libertad".

El precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el candidato a gobernador de JxC en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañaron a Frigerio en la Plaza de las Colectividades de Paraná.

"El domingo si nos acompañan se viene un cambio de libertad para que cada uno se exprese como quiera y eso no traiga consecuencias", dijo Frigerio, y en una plazoleta que no llegó a completarse ni en la mitad apuntó a "amenazas" del oficialismo.

"Algunos no se pueden sacar una foto con un político que no sea del oficialismo, y no les permiten concurrir a los actos porque les dicen que se les termina el sustento de su familia", expresó el legislador nacional.

Para Frigerio, el próximo domingo "se viene un cambio en todo el país, es lo que se siente en todas las provincias porque la gente está harta" y apuntó a un país "con trabajo, mérito, esfuerzo; cultura del orden, educación y seguridad".

En ese marco, señaló que "en las provincias está yendo cada vez menos gente a votar", por lo que convocó a sufragar para "ser protagonistas de un cambio que permita un futuro distinto, y demostrar de qué estamos hechos los entrerrianos".

Entre Ríos "está detenida de tiempo, es la hija menor y hermana pobre de toda esta Pampa húmeda", aseguró Larreta, quien dijo que la provincia "tiene todo el potencial para ser el motor de la Argentina".

Asimismo, sostuvo que Frigerio "es un tipo con experiencia que conoce la provincia" y tiene propuestas "junto con todo el sector productivo".

Según el precandidato presidencial, en todas las provincias "la gente quiere el cambio y ganarle al kirchnerismo, derrotar la inflación y recuperar un salario digno".

En cambio, mencionó que en su campaña trató de "contar a los argentinos cómo vamos a mejorar la vida en seguridad, trabajo, educación pública, producción, y empleo", y dijo que después del domingo buscarán "todos juntos ponerle fin al gobierno kirchnerista después de tantos años".

"Valoro la unidad, por eso nunca hice una crítica o agravio a alguien de Juntos, ni cuando alguien lo ha hecho conmigo", aseguró Larreta, y remarcó que las provincias de Santa Fe y Entre Ríos "se pintarán de amarillo como San Luis, San Juan, Chubut y Chaco".

También participaron del acto dirigentes locales y provinciales, tanto del PRO, como de la UCR y de sectores peronistas de Juntos por Entre Ríos. (Télam)