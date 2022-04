(Por Felipe Deslarmes) Gendarmería es "la prima lejana" del Ejército y ambas son fuerzas que "tienen muchas cosas en común, más de las que Gendarmería y Ejército están dispuestos a reconocer", afirmó la exministra de Seguridad y titular de la comisión de Cascos Blancos, Sabina Frederic, durante esta entrevista con Télam, en la que repasó su libro "La Gendarmería desde adentro" (Siglo XXI editores), de reciente aparición.

La antropóloga de la UBA plantea en su libro que "deambular entre gendarmes, habitar sus aulas, oficinas, patrulleros y contenedores, caminar con ellos, entender su sufrimiento, su bronca, su agresión y sus alegrías, y situarlos en un contexto compartido con nosotros, suspende el miedo y con ello la cosmovisión que divide amigos de enemigos, culpables de inocentes, autoritarios de democráticos, militares de civiles, víctimas de victimarios".

Entre otros temas de abordaje complejo, Frederic valoró en su libro que el oficialismo de turno la ubicara entre quienes podían dialogar con gendarmes y prefectos cuando estos habían protagonizado un conflicto en el que se habló de "desestabilizar" y hasta de "golpe de Estado".

"Eso fue posible, en parte, porque, como antropóloga, yo contaba con las herramientas para conocer, teórica y empíricamente, la visión que tienen sobre sus vidas aquellos cuyo mundo pretendemos conocer", explicó Frederic en diálogo con esta agencia.

Frederic fue ministra de Seguridad entre 2019 y 2021, antes se desempeñó en la cartera de Defensa como subsecretaria de Formación entre 2009 y 2011; graduada en antropología, con un doctorado en Utrecht (Países Bajos), es docente en la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del Conicet.

-T: ¿Mejoró el nivel de conocimiento sobre derechos humanos y sobre historia que existe en las fuerzas armadas y de seguridad, o siguen manteniendo desinterés?

-SF: Mejoró. Ya al comenzar la investigación sobre Gendarmería noté que las FFAA habían mutado mucho más de lo que había avanzado aquella fuerza de seguridad. Y las FFAA fueron incorporando los DDHH, no solo respecto del Terrorismo de Estado sino también a las funciones que tenían en ese momento, que, entre las más importantes, incluía la misión en Haití. Y la verdad es que no hubo inconvenientes con los argentinos que estuvieron en esa misión. No hicieron nada por fuera de lo que debían hacer. Gendarmería, en cambio, no se había revisado como institución: dominaba "la vieja escuela". En el caso de la Gendarmería, no había una reflexión interna sobre la institución. La incorporación de las mujeres recién había comenzado. Y además, un dato clave que da lugar a mi libro, es la cantidad de gendarmes que había y la decisión del Gobierno de Néstor Kirchner de hacer crecer a la Gendarmería. Pasa de 17 mil a 38 mil efectivos, en menos de diez años. Eso es decisión política. Por eso, para mí, hablar de Gendarmería es hablar del Estado. Ver a través de ella cómo el Estado se transformó.

-T: ¿Cómo cambió su visión de ser observadora a ser funcionaria?

-SF: Los antropólogos somos observadores participantes. Estamos en contacto con la vida cotidiana. Pero la gestión no es lo mismo. Yo había tenido experiencia en Defensa y también en la universidad. Mis investigaciones siempre tuvieron un diálogo con las políticas públicas y fueron insumo para la política; pero no es lo mismo la gestión. Ahí tenés que tomar decisiones y estás en el nivel máximo, solo debajo del Presidente y del Jefe de Gabinete. El libro lo terminé en febrero de 2019, es decir, antes de saber que iba a ser ministra: entre esa fecha y hoy el libro fue para mí una orientación.

-T: En una entrevista en 2020, frente a la consulta acerca de si la sociedad requiere más policía, usted replicó: "Más gendarmes". ¿Qué quiso decir?

-SF: Sí, pedían gendarmes. Pero nosotros nos esforzamos en reorientar la demanda, y que no fueran solo gendarmes sino también policías federales, Prefectura. Ordenamos el despliegue de gendarmes en el AMBA, de manera que los efectivos de Prefectura estuvieran en los municipios costeros del Río de la Plata y hacia el interior pusimos a la Gendarmería, a la Policía Federal y a la PSA. La demanda supera siempre la disponibilidad de personal; la verdad es que una persona no se puede repartir en cinco. Por eso llegamos a la gestión ofreciendo profesionalizar las fuerzas en investigación criminal y en inteligencia criminal, manteniendo las dos cosas separadas. Algo muy difícil de desarrollar en la Argentina de la emergencia.

-T: ¿Qué diferencias notó al contrastar "desde adentro" de las fuerzas el período kirchnerista del macrista?

-SF: Si bien en términos discursivos representantes de la derecha como Patricia Bullrich declamaban que "no iban a tirar a un gendarme por la ventana", en términos concretos sí tomaban decisiones imprevistas que ponían en riesgo a las personas que integran las fuerzas, como ocurrió con el envío de gendarmes a las 23 horas hacia Jujuy donde perdieron la vida 43 agentes. Desde otro lado, Nilda Garré logró que se incorporaran (a las fuerzas) conceptos de DDHH, incluyendo políticas de género, de las que también ellos se vieron beneficiados. Pero no se trata solamente de riesgo físico sino también los expuso a un riesgo jurídico, penal. Sin embargo, creo que hubo continuidades desde abajo. Por ejemplo, en todo lo referente a formación donde, más allá de los cambios de programa, como hicieron en la gestión de Bullrich para que no hubiera autores peronistas, el resto se manejó más o menos igual. Para mí la gran diferencia es que no había un interés demasiado exhaustivo por parte de Bullrich de analizar cómo se formaba la gente, algo que sí estaba muy presente en Garré.

-T: Un parteaguas para Gendarmería fueron los casos Maldonado y Rafael Nahuel. En su libro revisa cómo el caso Maldonado remitió más a la dictadura que a los quince años anteriores. ¿Cómo vivió Gendarmería estos casos?

SF: Gendarmería es una fuerza "híbrida", como dicen ellos, o intermedia. Una fuerza de seguridad con funciones de defensa. Se ocupaba del cuidado de las fronteras y después fue llamada a cumplir otras funciones. Maldonado es un caso que tiene múltiples miradas y tensiones. Una es la que lleva al episodio de los '70, según la cual no hay lugar a dudas de que a Santiago lo desaparecieron y lo arrojaron al río. Pero ni siquiera la autopsia del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) confirmó esa hipótesis. Yo confío plenamente en el EAAF. Pero entre esa pericia y lo que yo fui escuchando desde adentro de la Gendarmería y lo que hicimos siendo yo ministra, como la investigación administrativa, me lleva a creer que fue pura negligencia. Torpeza, torpeza y más torpeza, más la decisión política de hacerlos hacer algo para lo que no estaban preparados. Ahí lo que debió haberse hecho era movilizar al Destacamento Móvil 4, como explico en el libro.

-T: Le pregunto ahora por la situación de Rosario, que necesitaría una nota aparte. ¿Cuál es el principal problema de esa ciudad?

-SF: Rosario es muy difícil. Tiene un problema grande que es su propia policía, que no termina de constituirse, que no logra la legitimidad que necesita. Y como son parte del problema, aparece el tema de la desconfianza. Hay mucha fuerza federal en Rosario, pero no alcanza por todo lo que hay que hacer. En octubre del 2020, creamos una sede allí para tratar de mejorar el trabajo que hacen las fuerzas con la Justicia, porque había desarticulación entre las causas y mucha parálisis investigativa. (Télam)