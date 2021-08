La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó hoy que “hasta el momento no hay ninguna pista firme” sobre el atentado sufrido el jueves por la noche en Corrientes por el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) Miguel Arias, baleado durante un acto de cierre de campaña en el pueblo de Tapebicúa, y aseguró que “se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas".

"Hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas”, dijo la ministra esta mañana en diálogo con la radio AM 750, en las que informó que Arias se encuentra estable pero que “la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo”.

MIRÁ TAMBIÉN Rodríguez Larreta dijo que participación de Macri en la campaña suma y defendió a Santilli y Vidal

“Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección”, señaló Frederic.

Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen en la localidad de Tapebicuá, en el marco de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT), cuando estaba en un escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos y el intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín Ascúa.

MIRÁ TAMBIÉN El atacante pudo haber venido desde Paso de los Libres, dicen desde el Gobierno correntino

La ministra recordó que se ofreció "darle custodia a los candidatos y con Gendarmería vamos a reforzar la custodia en el pueblo donde sucedió el acto”.

La ministra de Seguridad confirmó ayer que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar con la investigación, a pedido del presidente Alberto Fernández.

Para finalizar, Frederic sostuvo que ha tenido conversaciones con el gobernador de Corrientes y aseguró que “están bastante consternados por el hecho”. (Télam)