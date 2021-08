La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró hoy que "hasta el momento no hay pistas firmes" sobre el atentado que sufrió el diputado provincial del Frente de Todos (FdT) de Corrientes, Miguel Arias, quien fue baleado el jueves en un acto de cierre de campaña en el pueblo de Tapebicúa, y adelantó que "se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas".

El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, estimó que "el atacante pudo haber venido desde Paso de los Libres" y la precandidata a diputada nacional por el FdT en Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, denunció que en la provincia mesopotámica hay "una persecución política muy fuerte".

"No solo se ocultan las voces del peronismo, sino los intentos democráticos de ser una opción electoral", señaló la postulante del Frente de Todos.

Arias, en tanto, permanecía hoy "lúcido y estable" internado en el hospital escuela José de San Martín, según el último parte médico difundido por ese centro de salud que también señaló que "su pronóstico sigue siendo reservado".

La ministra de Seguridad dijo a radio AM 750 que "hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas" y afirmó que "la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo" para poder determinar de qué calibre se trata.

"Es muy importante la pericia de la camisa de Arias porque determina la distancia de la que se efectuó el disparo y por la dirección", señaló Frederic.

Arias fue baleado el jueves por la noche en el abdomen en la localidad de Tapebicuá, en el marco de un acto de cierre de campaña del Frente de Todos, cuando estaba en un escenario junto a candidatos locales del frente Corrientes de Todos y el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa.

La ministra, en declaraciones a radio Delta, sostuvo que aún "no está claro si el disparo estaba dirigido a Arias o al (precandidato por el FdT, Carlos) Braseiro", ya que "estaban los dos muy cerca" en el acto.

Según la funcionaria, se trataba de "un acto muy chico y muy familiar, lleno de parientes de los candidatos" y dijo que tampoco se descarta "que haya sido un accidente".

La ministra recordó que se ofreció "darle custodia a los candidatos y con Gendarmería vamos a reforzar la custodia en el pueblo donde sucedió el acto".

La funcionaria había confirmado ayer que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar con la investigación, a pedido del presidente Alberto Fernández, y mantuvo una reunión con el fiscal de la causa César Sotelo, el ministro de Seguridad de Corrientes y el candidato Carlos Braseiro.

En este sentido, Frederic señaló que la causa "por ahora no es federal" y afirmó que en el marco de las elecciones de mañana se reforzó el operativo de seguridad con efectivos de Gendarmería en Tapebicuá.

En tanto, el ministro de Seguridad de Corrientes explicó que "en Tapebicuá se conocen todos, pero ocurre que de las 80 personas aproximadamente que estaban en el acto, alrededor de la mitad eran de Paso de los Libres", y recordó que esa localidad está "a unos 50 kilómetros y habían llegado en varios autos y camionetas, así que una de la hipótesis es que el atacante pudo haber formado parte de ese grupo".

"La tarea investigativa del ataque al diputado Arias está en manos del fiscal de la causa y el gobernador Gustavo Valdés ha movilizado a todo su gobierno para ponerse a disposición de la Justicia", expresó López Desimoni en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, señaló que "hay varias líneas de investigación en marcha por parte del fiscal, con la policía provincial como su auxiliar" y sostuvo que "se está en la etapa de afianzar o descartar cada una de ellas de acuerdo a la prueba que se produzca".

"Anoche hasta última hora estuvimos con peritos de la policía, de la unidad fiscal y de la Gendarmería", expresó y dijo que "todavía no se tiene imágenes radiográficas de la herida del diputado Arias, y eso es muy importante para determinar la velocidad y la distancia de la bala".

El funcionario provincial dijo que "para nosotros esto fue algo muy sorprendente y muy trágico", porque "veníamos con una campaña electoral muy tranquila".

Por su parte, la precandidata a diputada nacional Tolosa Paz manifestó su "repudio absoluto" al ataque contra el diputado provincial.

"Me gustaría ver al gobernador (Gustavo) Valdés poniéndose al frente de la investigación, dando libertad de acción y no entrometiéndose en la Justicia", subrayó por radio AM750 y sostuvo que en Corrientes existe "una intromisión del poder ejecutivo en el judicial" tan grave que "se persigue al gobierno opositor en una democracia".

Asimismo, señaló que el hecho de "violencia explicita" en pleno proceso electoral no tomó "la dimensión mediática que debería tener" porque el legislador pertenece al peronismo.

"Pensamos que si hubiera sido al revés, no solo hubiese sido agenda nacional, sino que hubiese aparecido en todos los diarios, pero hay un intento de ocultar lo que paso ahí porque es gravísimo", puntualizó.

En ese sentido, advirtió que "no está en cadena nacional la foto de Valdés y del (senador provincial Ricardo) Colombi como los principales responsables de la construcción de un feudo en el poder".

Arias fue herido de un balazo en el abdomen el jueves a la noche, durante el acto de cierre de campaña del FdT en Tapebicuá, tras lo cual el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial hasta el hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Tras esa intervención, Arias fue trasladado en un avión sanitario a la capital correntina y permanece internado en el hospital escuela General San Martín. (Télam)