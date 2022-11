La presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria (ACIAH), Sabina Frederic, afirmó hoy que “la situación en Haití es catastrófica” porque en ese país centroamericano “el Estado no está funcionando, el Parlamento no sesiona, la Justicia tampoco y además el cólera se está expendiendo”.

En declaraciones a Radio 10, Frederic -quien se encuentra encabezando la misión argentina de los Cascos Blancos en la capital haitiana Puerto Príncipe- sostuvo que “el momento es catastrófico" y explicó: "Hemos conversado con referentes de la sociedad civil, empresarios, sindicalistas, campesinos e incluso con el primer ministro (Ariel Henry) y todos coinciden en que la situación es dramática”.

En la evaluación de la situación social de ese país caribeño, la exministra de Seguridad afirmó que “el cólera se ha expandido y hay un millón y medio de personas sin acceso al alimento”.

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof anuncia el Plan Penitenciario Bonaerense

“El reclamo de todos los sectores, incluso de los empresarios, es que el Estado funcione”, dijo Frederic.

"Hemos conversado con referentes de la sociedad civil, empresarios, sindicalistas, campesinos e incluso con el primer ministro (Ariel Henry) y todos coinciden en que la situación es dramática”.

Según explicó Frederic, el Estado "no está funcionando; el Parlamento no funciona hace un año y la justicia no funciona, ya que de los doce miembros de la Cámara de Casación, que sería como nuestra Corte Suprema, sólo hay 3 y no hay presidente”.

La misión oficial de Cascos Blancos continúa en Puerto Príncipe a fin de evaluar la situación humanitaria del país y del pueblo haitiano, en una acción definida por el canciller Santiago Cafiero en el marco de la presidencia Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

MIRÁ TAMBIÉN Correa pidió acompañamiento para implementación completa de la Ley de Paritarias Municipales

En ese sentido, Frederic destacó que “el objetivo es tener una visión de primera mano como nos pidió el Canciller, acerca de la situación social, humanitaria y política”, y recalcó que “la Argentina tiene una historia de cooperación y de ayuda humanitaria con Haití, desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, exceptuando el gobierno de (Mauricio) Macri”.

Asimismo, al ser titular de la Celac el presidente Alberto Fernández, Frederic agregó que el país tiene una "responsabilidad adicional de poder establecer una posición respecto de cómo mejorar esa ayuda y cooperación”.

La misión nacional en Haití se completa con el vicepresidente de la Comisión Cascos Blancos, Pablo Virasoro, y la directora nacional de Planificación y Coordinación de Asistencia Humanitaria, Mariana Galvani. (Télam)