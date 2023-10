El abogado Guillermo Francos, asesor del candidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei, insistió hoy con que el acuerdo alcanzado esta semana con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para un apoyo rumbo al balotaje no implica "una transacción ni conversación sobre el tema de la dolarización" ni se habló de un eventual "cogobierno" o un reparto de cargos en ministerios.

"Quiero dejar claro que no es un acuerdo, es un apoyo a la fórmula Milei-Victoria Villarruel y no es de gobernabilidad sino de apoyo frente a la oposición y a la candidatura de Sergio Massa (Unión por la Patria)", dijo Francos esta mañana en declaraciones a CNN Radio.

En tanto, añadió que "seguramente en el Parlamento, Patricia apoyará luego las propuestas que le parezcan razonable y no tengo dudas de que habrá muchos puntos de coincidencia".

El asesor libertario dijo que "tampoco es cierto que hubo una conversación vinculado a un cogobierno ni sobre ministerios" y se quejó de que "hay operaciones del actual gobierno para tratar de confundir".

Para Francos, asegurar que hubo un intercambio de cargos es "bajarle el nivel a la conversación que tuvieron" los dirigentes liberales.

Sobre la reunión del martes por la noche donde sellaron el acuerdo, explicó: "Macri lo invitó a conversar con Bullrich para saldar las diferencias personales y el encuentro no nació de Milei sino de Bullrich".

En tanto, aclaró que respecto de los puntos expresados por Bullrich en la conferencia de prensa donde anunció su acuerdo con Milei y sobre los cuales habría habido un entendimiento en diferentes políticas con el libertario, "no hay una transacción ni conversación sobre el tema de la dolarización".

En cuanto a la fiscalización electoral de cara al balotaje, precisó que "estamos coordinando con la gente del PRO porque han ofrecido colaborar y lo vamos a hacer en conjunto".

"No he hablado con los fiscales radicales así que no sé si habrá riesgo ahí", precisó. (Télam)