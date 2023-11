El asesor político y eventual ministro del Interior de Javier Milei, en caso de ganar las elecciones, Guillermo Francos, insistió hoy en que hubo "irregularidades en algunas mesas" en la elección de octubre y remarcó que desde La Libertad Avanza (LLA) están tomando "los recaudos para fiscalizar de la mejor forma posible" el balotaje del próximo domingo 19.

"Estamos tomando los recaudos para fiscalizar de la mejor forma posible y que haya absoluta transparencia electoral, pero no significa generar preocupación más allá de lo que hemos planteado siempre. Si hay una victoria del otro candidato y la elección ha sido clara no vamos a tener ningún problema en reconocerlo. Si hay quienes creen que decimos que va a haber fraude no es así", dijo Francos en declaraciones a CNN en Español.

En este sentido, el asesor sostuvo que "no dijo que hubo ni que va a haber fraude" y que solamente denunciaron que "ha habido irregularidades en algunas mesas".

A pesar de tal afirmación, Francos admitió que la Justicia Electoral les informó que "ha habido irregularidades con todos los candidatos" y sostuvo que para resguardarse de eso están "tomando las medidas necesarias".

“No estamos preocupados; sí estamos ocupados”, resumió.

Por otro lado, Francos habló de la interna dentro del espacio y sostuvo que "hay que sacarle el ruido a la campaña electoral" porque "cada cosa se usa con sentido de cuestionar a La Libertad Avanza".

"Ha habido reuniones que convocó Milei con los legisladores que tienen un bloque nuevo y está conversando con ellos. Allí, hubo manifestaciones referidas a un supuesto acuerdo que no tiene que ver con la realidad”, recordó el asesor político.

Francos reiteró que "no hay ningún legislador que se haya apartado del espacio" y que únicamente "marcaron una posición y todos están en su derecho de hacerlo".

"El conductor del espacio es Javier Milei y fue claro en los términos del apoyo (del PRO). Estamos todos juntos. Todos pertenecemos al espacio y no hay de qué preocuparse. Todos están concentrados en la elección del domingo 19 y queremos que sea transparente”, aseveró.

Finalmente, Francos se refirió al proyecto del economista liberal de cerrar el Banco Central y de ubicar a Emilio Ocampo para realizar tal tarea y confirmó que sigue en pie.

“No hay ninguna posibilidad de transar sobre el jefe de su propuesta política que es llevar adelante la dolarización y el cierre del Banco Central. No ha habido cambios, no se está trabajando en integración de equipos económicos (con el PRO)", concluyó.

(Télam)