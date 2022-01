La jueza federal y secretaria de Justicia Legítima, Martina Forns, consideró hoy como "muy duro y descarnado ver cómo operaban" las mesas judiciales constituidas por los gobiernos de Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires para perseguir sindicalistas y empresarios durante esas gestiones.

"Es muy duro y descarnado ver cómo operaban, si bien ya lo sabíamos", dijo en declaraciones a AM750 la magistrada, que se presentó como testigo en la causa sobre la mesa judicial a nivel nacional.

Forns recordó que "ya en lo que fue la investigación de la mesa (judicial) nacional conté no sólo todos los ataques personales recibidos (tras su fallo contrario al aumento de tarifas durante la gestión de Macri) sino también el mecanismo que utilizaban el poder hegemónico, y el Poder Judicial, que anticipaban sus resoluciones en la prensa".

En este sentido, añadió que "era muy llamativo que la prensa supiera de antemano lo que iba a resolver la Corte. O que adelantaran las denuncias que se iban a presentar en el Consejo de la Magistratura", ejemplificó.

"Ahora entendemos y vemos descarnadamente, y seguimos viendo... porque hay muchas pruebas más, cómo era la manera en que operaban estas tres patas del lawfare", sostuvo.

Forns especificó que "la prensa que se autotitulaba periodismo de guerra, se dedicaba a manipular, a atacar, a escrachar. A mí siempre me escrachaban con Justicia Legítima, como si fuese una asociación ilícita, y no una organización civil con los papeles en regla. Y lo hacían porque no nos podían encontrar ninguna carpetita".

En este sentido, la magistrada convocó "a la gente proba del Poder Judicial a que no tengan miedo, a que salgan este 1 de febrero a marchar, porque es una gran oportunidad de mostrar un tema por el que nos quejamos siempre, que es el funcionamiento de este poder del Estado", dijo en referencia a la protesta organizada por diferentes organizaciones contra la Corte Suprema.

"Vamos a pedir la renuncia de los integrantes de la Corte, y aunque parece fuerte y van a decir que es un intento de golpe de Estado, la verdad es que estoy muy contenta con esta convocatoria porque tiene que ver con lo que pidió siempre Justicia Legítima, que es la democratización del Poder Judicial", afirmó.

De esta forma se refirió a la convocatoria de diferentes organizaciones, a las 18 horas frente al Palacio de Tribunales, para el próximo 1 de febrero.

Forns añadió que algunos medios "hablan también de una contramarcha" pero sostuvo que "esto no es una demostración de fuerzas, es consecuencia del hartazgo y una manifestación de bronca donde se va a pedir el fin del lawfare".

Y remarcó: "Acá no hay contramarcha que valga. Ya se sabe quiénes son los que se oponen a la democratización del Poder Judicial. Son los que saben que habrá una marea muy alta, y están muy preocupados". (Télam)