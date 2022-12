La directora del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, opinó hoy que el fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "una vendetta" de la "mafia" judicial y llamó a "organizar la pueblada en cada barrio y cada universidad".

Ayer, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Al respecto, Saintout afirmó -en diálogo con AM 530 Somos Radio- que "esto es una vendetta por todo lo que se hizo, por no haber sido mascotas, por no haber entregado nada".

Luego de que se publicara el veredicto, Cristina Kirchner declaró en una transmisión en vivo por su canal de YouTube que fue condenada por un "Estado paralelo, una mafia judicial".

En sintonía con eso, la directora del Instituto Cultural bonaerense señaló: "La mafia tiene padrino, es (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto".

En ese sentido, destacó que "es impactante cómo se ponen de acuerdo para limpiar a uno, para apretar a otro", al referirse también al contenido de unos chats que trascendieron el domingo pasado entre funcionarios porteños, jueces y empresarios sobre un viaje a Lago Escondido.

Y consideró que "hay que salir a pelear, no podemos ser espectadores".

"Hay que organizar la pueblada en cada barrio, cada centro de estudiantes, cada universidad", subrayó Saintout y señaló que "capacidad de movilización tenemos, ahora tenemos que demostrar capacidad de organización, porque sino lo que se viene va a ser cada vez mas oscuro".

En esa línea, manifestó que "Cristina tiene una enorme confianza en el pueblo, en encontrar una salida".

"Sigo creyendo que Cristina es la esperanza porque nunca nos engañó, porque fue la que construyó con Néstor (Kirchner), las Madres (de Plaza de Mayo) y otras organizaciones las condiciones para el trabajo digno, para que alcance el salario, que se creen universidades. La tenemos que acompañar con mayor compromiso", indicó la funcionaria.

Asimismo, pidió "escuchar que está pasando en el pueblo del que formamos parte".

Y marcó: "La que tiene un problema con la candidatura de Cristina es la oposición, que habla hace rato de los fueros. Nosotros sabemos que forma parte de una fuerza política que nunca antepuso las candidaturas, los proyectos personales ni los nombres propios". (Télam)