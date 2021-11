La dirigente de Juntos porel Cambio Florencia Arietto aseguró que no hubo "nadie" que pueda evitar el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, a quien "le pegaron seis tiros" y dijo que el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni "es responsable porque es el jefe de la policía provincial", a la vez que dijo que "los jueces también tienen una responsabilidad".

"No hay nadie a quien reclamarle, no había nadie que lo evite, de hecho me decían los vecinos que a tres cuadras de ahí están los gendarmes que supuestamente mandó el Ministerio de Seguridad nacional, pidiendo los papeles del auto que es lo que hacen siempre cuando no tienen una coordinación y no van a algo específico", expresó.

Asimismo y en diálogo con Luis Majul en el programa "Esta Mañana" que se emite por Radio Rivadavia, Arietto añadió: "Es lo que se quejan los ciudadanos bonaerenses, dicen ´los traen a los gendarmes a pasear por la avenida y nosotros necesitamos salir de nuestras casas para ir a laburar y que no nos roben´.

Seis tiros le pegaron a Roberto". "Otro de los elementos que nosotros advertimos y que pusimos a disposición de las autoridades era que los motochorros estaban robando con mujeres atrás para despistar", manifestó. Además dijo: "Cada vez que hay un hecho en el cual la gente se organiza porque se hartó, tras un hecho delictivo aparecen ministros o secretario de Seguridad echándole la culpa a los jueces".

"Pasó con (Daniel) Scioli, con Felipe Solá, pasó con todos los que tienen sus intendentes del mismo color político, entonces lo tienen que proteger porque el desamparo al que se sometió a la ciudadanía termina con esto que una y media de la tarde de un domingo entren a un drugstore, gente que se está ganando el mango", aseveró.

En tanto, indicó: "Berni es responsable porque es el jefe de la policía provincial, ahora los jueces también tienen una responsabilidad, pero específicamente en La Matanza tenés cuarenta años ininterrumpidos de un mismo ejercicio del poder y se ve cómo va barranca abajo sistemáticamente". Arietto dijo también: "Desmantelaron la Dirección de Inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires.

Hay que modificar la Ley de Inteligencia Criminal, pero tenemos que llamar a las personas que saben para hacer una ley como corresponde y después tenemos que fortalecer la inteligencia criminal porque es la manera que tenemos de llegar antes de que el asesinato o que el secuestro o que la la violación o que el robo ocurra, sino seguimos acumulando víctimas". Soc/KDV NA