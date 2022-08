El fiscal Franco Picardi apeló el fallo en el que se dispuso la falta mérito de cuatro exempleados bancarios acusados por la supuesta "violación de secretos" en perjuicio del excamarista federal Eduardo Freiler, destituido por el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que insistió con que se cite a indagatoria al extitular de la AFIP Alberto Abad.

La presentación de Picardi cuestiona el fallo con el que el juez federal Daniel Rafecas dictó la falta de mérito a tres empleados del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y uno del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro), indagados en junio pasado, señalaron fuentes judiciales.

"Para esta parte acusadora, ninguna de las agencias vinculadas al caso podía remitirle al CMN (Consejo de la Magistratura de la Nación) información amparada por el secreto bancario, bursátil y/o fiscal, sin previa autorización judicial competente, conforme a la legislación y sus interpretaciones vigentes", sostuvo el fiscal en la apelación a la que accedió Télam.

"En particular, por ser las agencias de pertenencia de las personas indagadas hasta aquí, me refiero al BCRA y al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Reitero, ninguna de estas entidades debió remitir la información solicitada en relación al Sr. Freiler, no solo por su calidad de secreta, sino también por su amplitud desmedida sin precedentes para un proceso administrativo-disciplinario", remarcó el fiscal que trabajó en este caso a la par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

"La salida de la información amparada por el secreto requirió que cada una de estas personas desplegaran acciones concretas y focalizadas, según las propias burocracias y/o particularidades de la institución a la que pertenecían, por lo que el entramado delictivo detrás del caso, hasta aquí, presenta una determinada complejidad instrumental", sostuvo Picardi al volver a reclamar una serie de indagatorias a las que, hasta ahora, el juez Rafecas no hizo lugar.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que deberían convocarse a indagatoria a Abad, al expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger y al extitular de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Leonardo Mecikovsky, entre otros agentes de esos organismos y de la Caja de Valores S.A., del Consejo de la Magistratura de la Nación y el Banco Provincia que actuaron en el período comprendido entre diciembre de 2016 y marzo de 2017.

La causa se inició a principios de 2017, cuando Freiler denunció que, sin que mediara una orden judicial, se revelaron datos fiscales y bancarios sobre su patrimonio, que fueron utilizados de modo ilegal en la causa por mal desempeño de sus funciones en el CMN que concluyó con su destitución en noviembre de ese año.

Cuando pidió las indagatorias por primera vez, el fiscal Picardi sostuvo que, en un hecho "sin precedentes", cuando el Consejo de la Magistratura pidió información sobre el patrimonio de Freiler omitió hacerlo de acuerdo a la normativa que impone la necesidad de la intervención de un juez y la existencia de una causa. (Télam)