El fiscal de Seguridad Social Gabriel De Vedia ratificó hoy ante la comisión de Acuerdos del Senado las denuncias de persecución de parte del Gobierno de Mauricio Macri contra la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Al exponer este mediodía ante los senadores que deben analizar su ascenso como vocal de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña, De Vedia volvió a apuntar contra Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el principal asesor jurídico del expresidente Macri.

Según afirmó De Vedia, ante los miembros de la comisión de Acuerdos del Senado, en una reunión que mantuvo en 2017 con Rodríguez Simón, el asesor de Macri le manifestó que si Gils Carbó no presentaba su renuncia terminarían "presa ella y sus hijas".

"La respuesta fue 'si me trae la renuncia de la Procuradora esto se acaba acá, si no, entonces meteremos presas a las hijas y a ella'. Me quedé sorprendido, no la esperaba", expresó el fiscal en una audiencia presidida por la senadora del Frente de Todos (FdT), Anabel Fernández Sagasti.

De Vedia --según contó--, le pidió una reunión en aquel año a Rodríguez Simón, con quien lo unía un vínculo familiar por ser esposo de una prima del entonces asesor presidencial, para pedirle que "termine la embestida" contra Gils Carbó, quien a su criterio "estaba haciendo un buen trabajo en el Poder Judicial".

De Vedia respondió preguntas de las senadoras de la oposición Guadalupe Taglaferri y Laura Rodríguez Machado, que lo señalaron como "parcial" y tener "intencionalidad política" al decidir revelar la reunión con el asesor de Macri tres años después de ocurrida.

"Veíamos una embestida mediática que nos preocupaba. Yo era un fiscal que veía con buenos ojos el trabajo que se estaba haciendo (Gils Carbó) en la Procuración y sabía que a ella también le generaba tristeza y preocupación", aseguró De Vedia.

El funcionario judicial explicó que decidió hablar ahora por "un tema de conciencia", negó ser "parcial" y recordó que uno de los primeros pliegos que "bajó" el gobierno macrista fue el suyo.

"Lo digo ahora porque sentía que tenía algo callado y que si lo decía ahora podía ayudar", declaró, y rechazó las versiones que indican que durante la reunión con el asesor de Macri le pidió ocupar él mismo el lugar de Gils Carbó.

Cuando se le preguntó el motivo por el cual no acudió a la Justicia a formular la denuncia correspondiente tras la amenaza de Rodríguez Simón, De Vedia sostuvo que no lo hizo porque "la destinataria del mensaje era la Procuradora y si alguien tenía que denunciarlo era ella".

Rodríguez Machado lo acusó de formular la denuncia "de manera tardía" porque sus expresiones forman parte de "dichos políticos".

La comisión de Acuerdos escuchó hoy además de a De Vedia las exposiciones de otros 14 candidatos a jueces y fiscales y continuará mañana, con una nueva ronda de postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para cargos en el Poder Judicial. (Télam)