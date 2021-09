“Hay que sostener la esperanza, e ir a votar. Necesitamos que el Gobierno no tenga mayoría en ninguna de las dos cámaras. En Diputados podemos lograrlo y también que el Gobierno pierda el quórum propio en Senadores”, comentó.

“Sino, la Argentina se encaminará, cada día más, hacia un país con un gobierno autocrático, autoritario, que no respeta las libertades; que no respeta las garantías ni la Constitución Nacional. Y todos esos derechos de los que hablamos, como el derecho a trabajar, el derecho a tener un comercio, una empresa, un negocio, el derecho a la educación van a ser un papel mojado”, alertó el exministro de la gestión Cambiemos.

E indicó que “Votar es la mejor arma que tenemos los ciudadanos”.

En Luján, el precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires en la lista que encabeza Diego Santilli, participó de un encuentro con la representantes de la comunidad educativa local articulado por Rita Sallaberry, presidente de Unión Vecinal y primera precandidata a concejal en el equipo que capitanea “el Colo”.

“Que el Gobernador Kicillof deje de mentir: no hay clases en la provincia de Buenos Aires. Abrir el edificio escolar no es abrir la escuela. La escuela es lo que pasa dentro del establecimiento. No hay un verdadero y sostenido proceso de enseñanza-aprendizaje. Con los chicos, no”, aseguró el exministro de Educación, tanto nacional como bonaerense, luego de la charla con docentes de distintos niveles y modalidades, en actividad y jubilados, directivos, inspectores y exconsejeros.

“Hace un año y medio que en la provincia de Buenos Aires se está gestando una tragedia. Posiblemente, de las más grandes en sus doscientos años de historia; y es la tragedia educativa”