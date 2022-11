Luego de un encendido discurso del diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner en el cierre del Congreso del PJ Bonaerense, donde realizó duras críticas hacia el interior de su espacio y a los dirigentes de Juntos por el Cambio, desde la oposición recogieron el guante. "Fingen demencia sin reconocer que son ellos los que gobiernan", apuntó en declaraciones a Noticias Argentinas la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal

En ese marco, la exgobernadora bonaerense precisó: "El manual básico del kirchnerismo. Atacan a la oposición y siguen peleándose entre ellos y hablando de la elección del año que viene en lugar de ocuparse de los problemas de los argentinos". Por su parte, el diputado de la coalición opositora Waldo Wolff afirmó que Máximo Kirchner "se olvida que fue jefe de bloque del Gobierno durante mucho tiempo, hoy sigue siendo diputado y La Cámpora no abandonó ninguna de las cajas". "Que se hagan cargo Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner), Máximo y Sergio Massa son todos partes de un Gobierno. Si hay alguien que tiene máxima responsabilidad es la familia Kirchner", subrayó Wolff con diálogo con NA. Además, el dirigente opositor disparó: "No me gusta hacer asociaciones genéticas, pero evidentemente la disociación parece que es un tema familiar. No tienen nada que ver (Cristina ni Máximo) con este Gobierno y me parece que es todo un diagnóstico.Son oficialismo y oposición, son causa y efecto, son remedio y enfermedad". En sintonía, el diputado nacional y exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile consideró que se trató de "un discurso que vuelve a restarle autoridad al Presidente, que lo pone en un lugar sin poder en un país presidencialista por excelencia". "Máximo Kirchner y Cristina pretenden plantearse como opositores dentro del propio Gobierno. Están gobernando y a pesar de eso dicen que van a volver, todavía no se dieron cuenta de que volvieron y que están llevando al país a un caos", apuntó Buryaile en declaraciones a Noticias Argentinas

Por último, el dirigente de Juntos por el Cambio concluyó: "Es una estrategia para despegarse del Presidente y de que cada día tenga menos poder y así poder presionarlo para que elimine las PASO y que entonces Cristina decida a su antojo quiénes van a ser los candidatos". MD/MAC NA