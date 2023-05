El Foro Global de Hidrógeno Verde finalizó hoy tras su segunda jornada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con un balance positivo de parte de la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, quien destacó el proyecto de ley que se girará en breve al Congreso nacional para darle un marco legal a esta nueva energía renovable que el país busca comenzar a producir y exportar al exterior. La demora en presentar el proyecto de ley y enviarlo al parlamento era una de las quejas de las empresas privadas que tienen comprometidas inversiones millonarias para desarrollar hidrógeno verde en la Argentina, pero el anuncio de la secretaria de Energía, Flavia Royón, de que en los próximos días será girada al Congreso, llevó tranquilidad al sector privado. La gobernadora Carreras acompañó al canciller Santiago Cafiero en el cierre del Foro, quien destacó que "el marco normativo fue una discusión con un trabajo arduo con todos los actores" implicados para generar hidrógeno verde

"Hoy el proyecto es balaceado y equilibrado y va a promover el desarrollo del hidrógeno verde y que se haga con parte de la industria nacional y el conocimiento que hay aquí. Porque muchos en el exterior miran a la Argentina como proveedora, pero la transición energética tiene que venir con desarrollo para nuestro país, no sólo primarizando los recursos del país, esos son los desafíos", aclaró Cafiero. El ministro de Relaciones Exteriores señaló que lo tratado en estas dos jornadas en el Foro en Bariloche "es una agenda de primer interés, porque la transición energética es parte del debate mundial hoy, no solo de los gobiernos sino de las empresas". "El desarrollo de una nueva energía es importante, necesitábamos trabajar en una ley equilibrada, con un desarrollo que genere trabajo de valor agregado. El marco normativo ya está terminado y el proyecto se enviará al Congreso donde se harán las correcciones que hagan falta", remarcó el funcionario. Por último, Cafiero sostuvo que "hay que visibilizar la potencialidad del país para desarrollar la industria del hidrógeno verde" y reafirmó el compromiso del Gobierno nacional para que "el Congreso lo trabaje con velocidad" al proyecto que se le girará. En tanto, Carreras destacó que las inversiones que llegarán para desarrollar el hidrógeno verde "estarían distribuidas en distintas regiones de la provincia, la costa, Sierra Grande y también la región sur que queremos integrar a la actividad económica desde la generación de energías renovables". "Hay destino para el hidrógeno verde que podamos producir, como la Unión Europea", agregó la mandataria de Río Negro. Más temprano había participado el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, quien lo hizo de manera remota, y destacó las iniciativas de su cartera para que se financien "investigaciones específicas para lo del hidrógeno verde" y remarcó que "hay una planta piloto de hidrógeno verde en Pico Truncado (Santa Cruz)" que había dejado de funcionar en 2015 y ahora se reactivó.. ¿Qué es el hidrógeno verde, el "combustible del futuro"? El hidrógeno verde, o renovable o bajo de carbono se refiere a la producción de hidrógeno generada por energías renovables bajas en emisiones de carbono, a la que varios países están apostando a desarrollar para convertirlo en una suerte de combustible del futuro, que pueda reemplazar al petróleo. El hidrógeno está presente en casi toda la materia, desde las estrellas, que lo utilizan como combustible para producir su brillo, hasta en las rocas y el petróleo. En los seres vivos también desempeña una función muy importante: junto al oxígeno, forma el agua. Es la molécula más abundante del universo, pero no se encuentra disponible sola, por lo que hay que insumir energía para producirla, es decir que no se puede tomar directamente de la naturaleza en estado puro y se necesita "fabricarla". Históricamente, el hidrógeno se ha obtenido usando combustibles fósiles, pero el hidrógeno verde se produce por electrólisis a partir de fuentes renovables, más amigables con el medioambiente, y consiste en la descomposición de las moléculas de agua (H2O) en oxígeno (O2) e hidrógeno (H2)

Este método utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, por lo que, si esa electricidad se obtiene de fuentes renovables, se está produciendo energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Por ende, se trata de un gran aliado para descarbonizar ciertos sectores como, por ejemplo, la industria química, o algunos sectores industriales que consumen más electricidad (como el acero y el cemento), la aviación y el transporte marítimo. La producción del hidrógeno en general y del verde en particular requiere más energía que otros combustibles, y se trata de un elemento muy volátil e inflamable, que requiere niveles de seguridad elevados para evitar fugas y explosiones. SPC/MG/AMR NA