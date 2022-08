El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, inauguraron hoy la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide), cuyo objetivo será promover la vinculación e integración de la Ciencia, Tecnología e Innovación con la sociedad, el sector productivo y el Estado, en lo que fue considerado "un día histórico" por el mandatario provincial.

En un acto realizado esta mañana, en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén, Filmus felicitó al mandatario provincial por la concreción de la Anide y elogió a la Legislatura neuquina por votar las leyes referidas a su creación con amplio consenso.

"Es importantísimo, porque en ciencia y tecnología no hay nada de un día para el otro, y los grandes avances y aportes implican inversiones sustantivas año tras año. Eso implica que no cambien las condiciones cada vez que cambian los gobiernos, una vez que acordamos no podemos seguir con las políticas pendulares", dijo el ministro nacional.

Asimismo, expresó que "estamos acá para decirles que este es el camino, en esa dirección tenemos que avanzar y que nos llena de orgullo que ustedes lo hagan y que estamos para apoyar y acompañar la iniciativa".

Gutiérrez, tras destacar que "es un día histórico", señaló que "este cambio, que hace al desarrollo estructural y estratégico, requirió del consenso pluripartidario", y subrayó tanto el trabajo de la Legislatura como del vicegobernador Marcos Koopmann en la sanción de la ley que apoyaron "31 de 35 diputados y diputadas".

"No era por decreto, era por ley porque son cambios que se arraigan", sostuvo, y señaló que la Agencia de Innovación "fortalecerá el ADN desarrollista que tiene la provincia, en virtud de la construcción de una sociedad equitativa, democrática y competitiva, basada en el conocimiento y la innovación".

El acto, que fue presidido por Gutiérrez, contó con la participación del ministro Filmus; el vicegobernador Koopmann; la presidenta del Conicet, Ana María Franchi; el presidente del INTI, Rubén Geneyro; y el titular de la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade), Pablo Gutiérrez Colantuono, entre otras autoridades.

Anide es una iniciativa del Gobierno neuquino, creada por la Ley 3330, en la que tendrán un rol estratégico los gobiernos provincial y municipales, las universidades, los centros de investigación, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil; con ejes en la perspectiva de género, el desarrollo de la sociedad y el acompañamiento a las Pymes y emprendedores, en sus procesos de innovación y modernización tecnológica.

Además, contará con anclaje territorial mediante la consolidación de nodos de innovación microrregionales y buscará favorecer la transferencia de conocimientos desde y hacia el territorio.

El presupuesto se integrará por aportes del Gobierno provincial y del sector privado y el directorio estará integrado por el secretario del Copade, los ministros de Producción e Industria y de Gobierno y Educación, cinco representantes de los municipios, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, el decano de la Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional.

También integrarán el directorio un o una representante del sector privado, un o una representante de las instituciones científicas nacionales con sede en la provincia y un o una representante de una organización de la sociedad civil.

Ya en su primera jornada, la Anide fue escenario de la firma de distintos convenios que rubricó la provincia; dos de ellos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Uno es para la promoción del turismo científico y la materialización del proyecto “Norte Neuquino: Capital Provincial del Turismo Astronómico”; mientras que el otro, contempla una inversión de más de $1.000 millones para la construcción del polo Científico Tecnológico Capital y el Centro Neuquino de Robótica, en la ciudad de Neuquén. (Télam)