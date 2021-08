El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, cuestionó hoy las declaraciones de Beatriz Sarlo, quien dijo que las islas usurpadas "son un territorio británico", al considerar que las afirmaciones de la escritora y ensayista "demuestran una ignorancia enorme sobre el tema".

"Las declaraciones de Sarlo demuestran una ignorancia enorme sobre el tema. En primer lugar, una ignorancia histórica pero también política y geográfica", indicó Filmus en diálogo con Télam.

En su respuesta a la ensayista, el funcionario hizo un repaso histórico que dan sustento al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos.

"Las Malvinas fueron heredadas de España, fueron incorporadas al territorio (nacional) el 25 de mayo de 1810 por la Primera Junta, que en la primera semana de gobernar le pagó a los militares españoles que estaban allí", indicó Filmus.

MIRÁ TAMBIÉN Exdiputados y exdiputadas calificaron las declaraciones de Iglesias como una inconducta moral

El secretario dio otros detalles históricos, que, sostuvo, "Sarlo desconoce", como el dato de que el libertador José de "San Martin, desde Mendoza en 1816, pide que, si no le mandaban soldados, le envíen aquellos que estaban en el presidio de Malvinas.

Además, en 1820, el gobierno de la provincia de Buenos Aires -de quien dependían los territorios del sur- toma posesión y ese mismo año se iza por primera vez la bandera argentina en las Islas, hecho del cual el año pasado se conmemoraron los 200 años", dijo Filmus en su reseña histórica, en la que agregó la "designación en 1828 de (Luis) Vernet como primer gobernador argentino en las islas".

"Desconocer todo esto y decir que Argentina todavía no era Argentina y que, por eso, había derecho a usurpar una parte de nuestro territorio es de una gravedad enorme, y darle a la usurpación autoridad legal y legítima es colocar a la fuerza militar por encima de los derechos históricos y jurídicos", reflexionó.

En sintonía con la postura negacionista de la soberanía argentina sobre el archipiélago de algunos referentes de Juntos por el Cambio, como la precandidata a diputada nacional Sabrina Ajmechet y la titular del PRO, Patricia Bullrich, Sarlo afirmó que "Las Malvinas son un territorio británico".

MIRÁ TAMBIÉN Organismos estatales repudiaron dichos contra Florencia Peña

"Cuando la gente dice 'las Malvinas son argentinas' no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas", señaló ayer la ensayista en una entrevista televisiva con la LN+, y agregó que el archipiélago se asemeja al "sur de Escocia".

En referencia a la guerra de Malvinas en 1982, indicó que "(Leopoldo) Galtieri mandó militares a Malvinas y eso fue un acto nacional psicótico" y juzgó que el desembarco de las tropas argentinas en las Islas "fue una invasión, revindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera década del siglo XIX, es decir cuando Argentina no estaba unificada como país y no tenía Constitución".

"Y todavía hoy se agita cuando se quiere hacer cierta propaganda nacional", avanzó la escritora, adjudicando el reclamo a fuerzas populistas.

"La segunda ignorancia de Sarlo es política. No la va a criticar algún 'promalvinero' como ella dijo; es la Constitución nacional la que en 1994 por unanimidad decide incorporar la imprescriptibilidad del reclamo argentino y que va a ser por la vía pacífica y respetando la forma de vida de los isleños", apuntó Filmus, en referencia a una de las frases de la ensayista que dijo: "Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí".

Filmus insistió en que la imprescriptibilidad de los derechos soberanos sobre las islas "está en la Constitución y lo propuso Raúl Alfonsín" y añadió: "Fue el gobierno de Arturo Illia, el que en 1965 encabezó el reclamo y también el expresidente Alfonsín, en la recuperación democrática, quienes lograron en la Asamblea General de la ONU resoluciones avalando la posición argentina".

En ese sentido, agregó: "No creo que Illia o Alfonsín sean acusados por Beatriz Sarlo de populistas o de representar intereses partidarios".

Para Filmus, todos esos antecedentes evidencian que la Cuestión Malvinas "no es un tema de parcialidad" de un sector político determinado, por el contrario, "se trata de lo que dice la Constitución Nacional", algo que, dijo, "alguien que se dice republicana" no puede desconocer.

Además, recordó que "el Congreso de la Nación votó por unanimidad la Declaración de Ushuaia, en la que todas las fuerzas políticas plantean que no sólo el archipiélago es argentino, sino también todos los recursos naturales que todos los días los británicos se llevan a pesar de que Naciones Unidas lo prohíbe y son patrimonio de los 45 millones de argentinos".

El secretario sostuvo que Sarlo "parece ignorar también que todos los estudios geológicos dan testimonio de que las Islas Malvinas son un desprendimiento de América, no de Gran Bretaña y el paisaje de las islas - salvo que ella no haya ido nunca al sur del país- es el paisaje patagónico, tiene el clima patagónico y la tierra es patagónica, por algo siempre la producción agropecuaria de las islas fue en comercio con la Patagonia argentina".

Por último, Filmus juzgó que "una intelectual" como Sarlo "no puede ignorar todo esto" y agregó que Malvinas "es el único caso donde Naciones Unidas no aplica el principio de autodeterminación porque la población que está allí no es una población colonizada ni sojuzgada ni dominada, ha sido una población implantada". (Télam)