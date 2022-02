El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presentó hoy en la Confederación General del Trabajo (CGT) los principales lineamientos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI).

Filmus estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez, y la presidenta del Conicet, Ana Franchi, quienes fueron recibidos por los cosecretarios generales de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros) y el secretario de Ciencia y Técnica de la central, Horacio Arreceygor (Televisión).

Filmus destacó los campos en los que se destaca la ciencia argentina y afirmó que "es parte de lo que hace a la soberanía de nuestro país, eso que Juan Domingo Perón imaginó hace tanto tiempo. Por ejemplo, fue Perón quien creó el primer instituto de investigación sobre la Antártida, el Instituto Antártico Argentino (IAA), que da cuenta de la centralidad estratégica que tenía para él la Ciencia y la Tecnología para la Argentina".

Añadió que "apostar a la ciencia y la tecnología es apostar al trabajo. Como dijo el presidente Alberto Fernández esta mañana, un país puede crecer, pero eso no significa desarrollo. En nuestra historia tuvimos momentos de crecimiento que no acompañaron la mejora de nuestra gente. No se trata solo de crecer sino de qué modelo de crecimiento, y el modelo que incorpora trabajo es el modelo que tiene la capacidad de agregar valor a partir de las innovaciones científico-tecnológicas".

"Una de nuestras preocupaciones es cómo hacer para que la ciencia y la tecnología no generen ni un deterioro en las condiciones de trabajo ni una disminución en el número de trabajadores", advirtió, informó en un comunicado la cartera de Filmus.

Arreceygor destacó la importancia de la reunión "ya que -dijo- representa el esfuerzo en conjunto que realizan el Ministerio y la Secretaría de Ciencia y Técnica para seguir puliendo, con miras a 2030, el proceso de transformación de la matriz productiva, producto de los avances tecnológicos, avanzando también en el desarrollo territorial para que disminuya las asimetrías que hay a nivel federal".

Franchi detalló la estructura del Conicet, su distribución en el país y los recursos humanos que lo componen, entre otros puntos que hacen al funcionamiento y composición.

También destacó el rol del organismo durante la pandemia y enfatizó "la necesidad de federalizar más la ciencia, con más científicos y científicas en las provincias más postergadas, en líneas de investigación y desarrollo que sean estratégicas y prioritarias para esa región". (Télam)