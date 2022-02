El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, subrayó hoy que "no caben dudas" de que la bancada del Frente de Todos apoyará el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó que en el oficialismo "hay una enorme convicción de que hay que estar juntos, para volver a constituir un frente poderoso para las elecciones de 2023". "Hay distintas miradas respecto del acuerdo. Pero a pesar de esas diferencias, hay una convicción enorme de que la garantía de que un país que sigue creciendo es uno que tenga posibilidades de generar condiciones de vida para todos y eso pasa porque el Gobierno se consolide a partir de miradas complementarias", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete remarcó que "la agenda de desarrollo es compartida por todos los integrantes del Frente". "Pasado este momento, no va a haber ninguna dificultad para que podamos avanzar en la mirada con la que vinimos llevando adelante el país y también volver a constituir un frente poderoso para las elecciones de 2023", señaló el titular de la cartera científica. Y profundizó: "Hay una enorme convicción de que hay que estar juntos, no sólo para mantener el Gobierno, que sería muy cortoplacista, sino que hay coincidencias de hacia dónde avanzar".

Al ser consultado sobre si consideraba que la bancada del Frente de Todos en el Congreso apoyará el entendimiento con el FMI, Filmus fue categórico: "No me cabe duda". Además, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que "de ninguna manera quedó resentida" la relación entre La Cámpora y el resto de los espacios del Frente de Todos. Finalmente, el funcionario nacional destacó que en el entendimiento con el organismo de crédito multilateral "hay un párrafo especial en el que la Argentina defiende que es necesario crecer, generar las condiciones de desarrollo para pagar la deuda, e incorpora, no sólo obra pública e inversión estatal, sino textualmente ciencia y tecnología". "Entre los fondos intocables están los de ciencia y tecnología", concluyó. PT/KDV NA