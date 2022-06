El actual titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, rechazó hoy la medida que tomó el Gobierno de la Ciudad, en la que se prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. y culpó a la gestión del PRO de haber recortado presupuesto en materia educativa

"No estamos de acuerdo con ninguna prohibición del lenguaje

Nos hace acordar a las peores épocas de la prohibición en las escuelas", sostuvo el funcionario. Lo hizo en conferencia de prensa, desde el Salón de las Mujeres, en el marco del anuncio de la tercera etapa de la jerarquización salarial destinada a investigadores, becarios, técnicos y profesionales de apoyo que percibirán un aumento del 10% a partir del 1 de agosto

Este incremento se le suma al acuerdo paritario estatal que implica un incremento salarial del 60% en 5 tramos hasta marzo del 2023. En la misma línea, Filmus manifestó que el lenguaje no es un obstáculo en la enseñanza, y señaló que la normativa le recuerda a la época en la que Osvaldo Cacciatore, intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura, prohibió la utilización de letras del abecedario, permitiendo solo el uso de 16

MIRÁ TAMBIÉN Rechazan recursos extraordinarios contra suspensión del proceso de quiebra

"Los chicos hablaban con todas las letras, afuera, y adentro del aula se creaba un clima especial. Ningún tipo de prohibición tiene que ver con la facilidad en el aprendizaje, me inclinaría a pensar que la caída en la calidad tiene que ver con haber bajado el presupuesto que pasó del 27%, cuando dejé el ministerio de la Ciudad, al 17%", disparó el funcionario de Gobierno

El ex ministro de Educación comparó las partidas presupuestarias destinadas a educación del Gobierno de la Ciudad con el de la provincia de Buenos Aires, y enfatizó en que Axel Kicillof dedica el doble de lo dedica Rodríguez Larreta. A su parte, la presidencia del Conicet, Ana Franchi, hizo su aporte sobre el tema y cuestionó la gestión del jefe de Gobierno porteño: "Escribir una letra no es solo escribir una letra sino excluir muchos conectivos. La baja calidad de la educación no pasa por un lenguaje inclusivo o no, que no afecta la educación de los chicos, lo que afecta es el salario de los docentes, el estado de las escuelas, el bajar 10 puntos el presupuesto educativo... Hay varias universidades nacionales que han aceptado el lenguaje inclusivo, quitarlo es retroceder". Previo a la conferencia, Filmus y Franchi participaron de una reunión junto al mandatario Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán en los despachos presidenciales de Casa de Gobierno, en el que le expusieron al jefe de Estado la jerarquización del 10 por ciento

Esta tercera medida de cuatro que se propusieron alcanzará a 15.000 integrantes de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) y de la Carrera del Profesional y Técnico de Apoyo (CPA) y a más de 12.000 becarios doctorales y postdoctorales del CONICET. SR/MG/AMR NA