El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, recordó hoy al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento y destacó que su Gobierno "hizo un giro copernicano" porque "Argentina realmente volvió a crecer y a generar condiciones para vivir mejor".

El funcionario, que fue ministro de Educación durante el mandato de Kirchner, señaló que vivió el aniversario con "mucha emoción" porque acompañó al fallecido expresidente "desde el inicio en que se sacó al país de una de las mayores crisis de la historia".

Además de su vivencia personal, Filmus evocó que "todo el pueblo argentino está agradecido a Néstor" y recordó "lo que era la Argentina del 2000", cuando "uno de cada cuatro eran desocupados", donde había un "60 por ciento de pobreza" y "las escuelas, cuando estaban abiertas, sólo servían para comer".

Para Filmus, el gobierno de Néstor Kirchner "hizo un giro copernicano" porque "Argentina realmente volvió a crecer y a generar condiciones para vivir mejor".

En declaraciones a Radio 10, el exministro de Educación relató una anécdota sobre su asunción y que, desde su perspectiva, definía al expresidente: "Le dije a un tipo que no conocía 'Mirá, Néstor, hay siete provincias que no pagan los sueldos, hay una provincia donde no empezaron las clases. No se puede hablar de educación si en principio no resolvemos el problema de Entre Ríos, provincia radical a la cual la Nación no tenía por qué llevarle la plata".

"'Decime cuánta plata es' -relató Filmus que Kirchner le preguntó-. Le dije: 'Estamos hablando de 250 millones de pesos'. Me dijo: 'Los tenés'. Le dije: 'Pero te tengo que decir la verdad, si pagamos a Entre Ríos, todas las otras provincias van a pedir'. Me dice: 'Bueno, decime todo junto'", relató entre risas.

El funcionario recordó que en ese momento el expresidente le dijo "Nos vamos mañana a la mañana" para Entre Ríos y "resolvemos este tema".

"Eso rompía con la idea de 'Es la economía estúpido'", dijo Filmus y agregó: "Es al revés, es la política la que decide para qué hay plata y para qué no la hay y Néstor decidió en ese momento no sólo que la hubiera para la educación sino ir personalmente", graficó.

La llegada en aquel momento a Entre Ríos fue "sin guardaespaldas", acotó el funcionario, al relatar: "Caminamos entre la gente para llegar hasta la plaza, al punto que lo que teníamos que firmar lo tenía yo en la mano pero la gente se tiró tanto que cuando llegué ya estaba todo roto. No teníamos qué firmar. Firmamos una hoja en blanco con el gobierno de la provincia".

El titular de la cartera de Ciencia culminó la anécdota: "Fue tal el apretujón de la gente que, cuando salimos, la Policía nos puso como un caminito para salir. Entonces yo me mandé por el caminito y él no, pasó por el medio de la gente, tardó como una hora (...) Volvíamos en el avioncito y él me dijo: 'Viste, Daniel, lo hicimos, hay clases, mañana los chicos van a estar en la escuela'".

"Yo volví del viaje pensando 'Estoy con un loco'", concluyó Filmus. (Télam)