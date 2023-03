El III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023), que se desarrolló desde el lunes pasado en la ciudad de Buenos Aires con un "alto nivel de participación y cooperación", tuvo hoy su jornada de cierre, mientras para mañana sus más de 20 mil participantes fueron convocados a la marcha a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La mesa de clausura estuvo a cargo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-Unesco), Fernanda Gil Lozano, y el secretario Ejecutivo del FMDH23, Pablo Gentili.

Gil Lozano destacó el "alto nivel de participación y cooperación" entre las más de mil organizaciones que hicieron posible el evento con la realización de 1.100 actividades y la participación de 150 conferencistas destacados de todo el mundo, donde los más de 20 mil inscriptos pudieron congregarse "como una gran familia".

Gentili dio lectura a una declaración de apoyo por la liberación del activista australiano creador de WikiLeaks Julian Assange, al que se refirió como un "caso emblemático de la violencia que ejercen los imperios contra los derechos de las personas a la libertad de conocimiento, de información y de expresión".

Asimismo, se anunciaron tres postulaciones para ser sede de las próximas ediciones del foro: 2024 Colombia, 2025 Brasil y 2026 un país africano.

Otro de los conceptos centrales del panel de clausura fue que "los derechos humanos no tienen fronteras" y la lucha por defenderlos "es permanente", más aún en tiempos en los que "las democracias se ven amenazadas por movimientos de extrema derecha que intentan debilitarlas"

"Las democracias están en peligro, lo que pasa en Perú o en Honduras, lo que pasó en Bolivia con Evo (Morales) o con Lula en Brasil, son advertencias de que tenemos que estar unidos en la diversidad, aunque no pensemos igual, porque tenemos valores comunes como la lucha por la libertad y los derechos de nuestros pueblos", sostuvo Pérez Esquivel.

La primera actividad de la jornada fue la presentación de los libros "Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina", "Guerras jurídicas contra la democracia. El lawfare en América Latina-volumen 1" y "Guerras jurídicas contra la democracia. El lawfare en Brasil-volumen 2".

Del panel participaron los juristas Baltasar Garzón, Larissa Ramina, Silvina Romano y Giselle Ricobom, quienes advirtieron sobre el funcionamiento del Poder Judicial que se "ideologiza" con fines políticos en Latinoamérica en el marco del 'lawfare' y coincidieron en que el último hecho fue la sentencia que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa "Vialidad", en la que "no se ha respetado" el debido proceso.

"Si el Poder Judicial no funciona como debe, se ideologiza y olvida cuál es su labor fundamental, que es dar protección a la ciudadanía, todo se cae", afirmó Garzón, y Ramina señaló que tiene que ver con una "nueva estrategia política y jurídica que actúa para derrocar gobiernos en Latinoamérica que buscan el fortalecimiento de la soberanía y la justicia".

Luego tuvo lugar el panel "Los derechos humanos en la encrucijada", donde el dirigente social Juan Grabois, la socióloga e investigadora Dora Barrancos, el diputado español Gerardo Pisarello, la política ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, el escritor argentino Jorge Alemán y la activista paquistaní Amina Janjua resaltaron el crecimiento de las "nuevas derechas" y el "acecho" a los sistemas democráticos.

"Las derechas han virado en el mundo a la ultraderecha, las democracias están acechadas planetariamente. El 20% de la población es dueña del 85% de las riquezas. He aquí la no democracia. las democracias están acechadas planetariamente hablando, en el mundo se precipitaron acontecimientos en los cuales no está lejana la significación de que el capitalismo entró en una circunstancia de cimbronazos", dijo Barrancos en la sede de la exESMA.

Grabois -dirigente del Frente Patria Grande y precandidato presidencial para los comicios de este año- advirtió que si bien la batalla de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo fue una conquista, actualmente se está perdiendo "la lucha por los derechos sociales, económicos y culturales del aquí y ahora".

"Los derechos humanos y los desafíos de la democracia", fue otro de los paneles en el que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Colombia, Ernesto Samper, debatieron sobre las principales amenazas a los sistemas democráticos de la región.

De Pedro advirtió que la derecha utiliza las "reglas de juego de un Poder Judicial cooptado por los sectores de poder" cuando no puede "ganar en las urnas" ante dirigentes como la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Además sostuvo que los gobiernos neoliberales buscan hacerse del Poder Judicial "para garantizar los negocios", darle "impunidad a los funcionarios que los permiten" y para "perseguir a los compañeros que hacen de dique de contención".

Correa planteó que "mientras no hagamos algo con la prensa que tenemos en Latinoamérica no vamos a tener democracia porque no tenemos información, verdad ni elecciones libres".

Al hablar del lawfare en la región, Samper sostuvo que "quitarle a un país la Justicia es quitarle la democracia" y subrayó que no es posible mantener los derechos humanos en "el modelo neoliberal de la desigualdad".

(Télam)