El gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, rechazó las propuestas del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, expresó su apoyo al aspirante a presidente de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, se refirió a la amistad que los une y afirmó que "siempre" acompañó "este proceso, sobre todo defendiendo esta última etapa".

"Le decimos no a la venta de órganos, no a la quita de coparticipación, no al avasallamiento del federalismo, y también le decimos sí a la posibilidad de que Vaca Muerta sea de los neuquinos, de los mendocinos, de los pampeanos y de los rionegrinos; y también el honor, siempre respetándoselo, a los héroes de Malvinas", resaltó Figueroa en declaraciones a Radio Nacional Neuquén.

Por su parte, el diputado nacional electo por Neuquén, Pablo Todero, manifestó a través de sus redes sociales que "es destacable el respaldo explícito de Rolando Figueroa a Sergio Massa, porque no se le puede sacar el cuerpo a la defensa de los recursos de los neuquinos".

En tanto, el exsecretario de Energía de la Nación y diputado provincial electo, Darío Martínez, llamó a defender "los recursos de todos los argentinos".

"Vos elegís: privatización o soberanía energética", concluyó Martínez en su cuenta de X (exTwitter). (Télam)