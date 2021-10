El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-Juntos por el Cambio) expresó hoy su respaldo al proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos y dijo que "el sistema de advertencias con octógonos negros es el más adecuado para lograr cambios en las formulaciones de los alimentos, y en los hábitos de consumo, informando de manera clara, directa, sencilla, visible, y en forma rápida".

"Dejemos de esconder bajo la alfombra lo que no queremos o no nos animamos a saber. Todos sabemos que la letra chica y los tecnicismos no son información. Está más que demostrado que no influyen positivamente en las decisiones de consumo de la manera que sí lo hacen otro tipo de rotulados que pueden resultar ser engañosos, haciéndonos creer que un alimento que se dice 'natural' o 'light" es bueno para nuestra salud y especialmente para la de los más chicos", expresó.

Durante su discurso en el recinto de la Cámara de Diputados, el legislador de la CC-ARI agregó: "Los argentinos tenemos derecho a tener la información necesaria para decidir qué alimentos consumir, una información clara, inteligible, y bajo criterios unificados y de rigurosidad científica que nos permitan construir una política pública efectiva de cara al futuro".

"Estoy convencido que esta ley será un gran paso para prevenir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, favoreciendo a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, y transparentando cada vez más la industria de los alimentos de cara a las demandas de la una ciudadanía cada vez más informada y consciente", remarcó Ferraro.

El legislador aseveró: "Esta ley no responde a los intereses de lobby, es la ley que han construido colectivamente los profesionales de la salud que conocen bien los riesgos de la alimentación sin la información adecuada, la de las madres, padres y docentes que valoran el etiquetado frontal como una forma de prevenir". (Télam)