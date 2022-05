El diputado Maximiliano Ferraro aseguró que "la tensión es lógica dentro de una coalición que es tan diversa" como Juntos por el Cambio, sin querer admitir una crisis en el espacio político. En línea con lo expresado por Lilita Carrió, también cuestionó el rol del PRO tras la última reunión de la mesa nacional de la coalición, en la surgió el comunicado que da de baja a Javier Milei como nueva fuerza integrante del espacio.

El día después, varios funcionarios ligados al PRO, como su titular Patricia Bullrich, salieron a expresar su contradicción con lo escrito en el documento consensuado por las fuerzas que componen la principal coalición opositora.

"El documento fue consensuado por todos y lamento que algunos hayan tenido reacciones 24 horas después", cruzó el funcionario, en una clara alusión al ala dura del espacio que cuestionó la resolución de no sumar al liberal. "Ninguno dijo no saquemos un comunicado", cuestionó el diputado en diálogo con Cristina Pérez en Cristina Sin Vueltas, programa que se emite por radio Rivadavia.

Por otro lado, manifestó su malestar por la foto del ex mandatario Mauricio Macri junto a Donald Trump: "A muchos no nos gustó. Estaba en su derecho, pero en términos geopolíticos mundiales más complejos, fotos con líderes como Trump, en término de valores, no fue lo más acertado".

Finalmente, Ferraro valoró la unidad de Juntos por el Cambio y sostuvo que la coalición debe concentrarse en la estrategia, la labor parlamentaria para 2022 y pensar en la propuesta que hay que presentar en 2023 "sin desesperarse en cuestiones de candidaturas"

POL/MC/KDV NA