Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, hizo referencia a las diferencias con Juntos por el Cambio y planteó que se trata de dos modelos de país en pugna, ya que "no es una cuestión de matices".

"Hay que plantear la grieta con cuestiones claras: cuando planteamos dos modelos de país, de un lado son 55 mil viviendas paralizadas, y del otro lado, viviendas construidas, convertir sueños en derechos", definió.

En diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos Noticias Argentinas, el funcionario del gabinete de Alberto Fernández expresó: "La diferencia no es mínima, no es una discusión de matices, es una discusión profunda, y tiene que ver con el futuro de la Argentina que dejamos".

Luego de la entrega de viviendas que realizó junto al Presidente en General Roca, Ferraresi habló de los discursos del odio, hizo mención de la grieta, y cuestionó la estrategia de trazar diálogo y de "buscar consensos" con distintos sectores políticos.

"Se habla mucho del diálogo, y está bien que se hable, pero lo que hay que poner sobre la mesa es qué pasa si gobiernan unos o gobiernan los otros. Se habla de la grieta, y si estás de un lado, te vas a jubilar a los 60 y los hombres a los 65. En el discurso, del otro lado de la grieta te vas a jubilar a los 70 y a los 75".

Además, agregó: "Cristina (Kirchner) terminó la distribución de la riqueza en 52% para el capital y 58% para el trabajo, hoy estamos 60% para el capital y 40% para el trabajo. Si estamos de este lado de la grieta vamos a seguir trabajando para que vayamos 50% a 50%. Los del otro lado, van a trabajar para que vaya a 70% a 30% en favor del capital".

El ex intendente de Avellaneda destacó la labor de su par de Economía, Sergio Massa, y planteó que es tiempo de focalizar la atención del Gobierno en la puja redistributiva.

"Teníamos un debate sobre la forma. Muchos decían que teníamos malas formas y que era bueno el diálogo y el consenso. Lo hemos aplicado, pero no funcionó. Venimos de un proceso complejo de la economía, hoy Sergio Massa lo acomodó y reforzó las reservas del Banco Central, ahora tiene que venir la etapa distributiva. Ahí vamos a elegir de qué lugar del electorado vamos a estar. Si no nos peleamos con nadie no habremos representado lo que vinimos a representar", subrayó el ministro.

Por último, Ferraresi destacó el trabajo en materia de asistencia que lleva adelante el Gobierno y enfatizó en que el derecho a la vivienda debe ser una política de Estado que perdure en el tiempo: "Nosotros decimos 'cumplir sueños', pero en realidad es convertir derechos, y el derecho se convierte cuando es una política de Estado que se mantiene en el tiempo. Me dicen que quieren tener su casa para dejársela a sus hijos, y nosotros les decimos que a los hijos hay que dejarles un país que les permita el día de mañana tener el derecho a tener una vivienda".

