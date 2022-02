El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no cambiará las políticas de vivienda" que implementa el Gobierno nacional, y recordó que este año "la inversión pública aumentará" en relación a lo que se destinó durante 2021.

"El acuerdo con el FMI no cambiará en nada la política habitacional del Gobierno. Seguimos con el objetivo de construir 100 mil viviendas por año. El año pasado tuvimos una inversión pública de 1,4 porciento del PBI y en 2022 tendremos una de 2.2%", señaló Ferraresi en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, el funcionario destacó: "La inversión pública es una de las claves para el Gobierno porque no solo es cumplir con el derecho de la casa propia, sino también genera trabajo de una manera federal con la construcción de viviendas".

Ferraresi señaló además que "una de las cuestiones que se ha tenido en cuenta la negociación con el FMI es justamente no postergar una de las deudas sociales con los argentinos".

"Estamos muy bien en ese camino con todos los programas destinados a saldar una deuda social con los argentinos que es la de garantizar la casa propia. Estamos trabajando con los sindicatos para avanzar con programas de viviendas para sus trabajadores. Hoy me reúno con el ministro de Educación (Jaime Perczyk) porque también las universidades, que tienen terrenos, pueden pensar en construir viviendas para sus trabajadores docentes y no docentes", indicó.

A la hora de repasar el estado de la construcción de viviendas, el funcionario consignó "hay más de 110 mil viviendas a construir en todo el país y el mes de marzo se estaremos entregando la vivienda número 40 mil".

"El programa de crédito directo para que se construyan viviendas en terrenos ya adquiridos o de familiares viene creciendo muchísimo porque el primer sorteo fue de 13 mil personas y en el último sorteo ya se inscribieron más de 48 mil", remarcó el ministro.

Tras dos jornadas seguidas de entrega de viviendas en desarrollos urbanísticos en la ciudad de Buenos Aires, Ferraresi sostuvo que el programa Procrear II "cada vez tiene más volumen" y destacó que "en los últimos días se han entregado viviendas" en el distrito porteño.

"Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad no acompaña. No hay interacción, pero nosotros seguimos construyendo en los terrenos nacionales que tenemos y esa es la tarea", ratificó.

En otro orden, el exintendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria opinó de la situación del Frente de Todos luego de la renuncia del diputado nacional Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja, y consideró que la tarea legislativa "requiere consensos"

"Creo que Máximo (Kirchner) es un dirigente importantísimo en esta construcción del Frente de Todos (FdT), pero también es cierto que la tarea legislativa requiere de consensos con los propios y con otros espacios. Me parece bien dar un paso al constado cuando un dirigente cree que no puede convencer a los demás. No está mal la decisión que tomó. Somos un espacio con opiniones distintas y a veces no está mal que se expresen en público. Es parte de la construcción política", subrayó. (Télam)