El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando 'Chino' Navarro, aseguró hoy que la Corte Suprema hizo "partidismo" con el fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables y tomó "una decisión en favor de Juntos por el Cambio".

Navarro dijo en rueda de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada que "una cosa es que haga política y otra cosa que hagan partidismo, y ha tomado una decisión en favor de Juntos por el Cambio", con "una sentencia que no está fundada, es decir casi nula, porque tiene la obligación, es un concepto del derecho constitucional, que debe fundar su sentencia".

El funcionario explicó que la Corte "es un organismo político por excelencia que debe intervenir cuando hay conflictos y el objetivo, según el derecho constitucional, según los autores más importantes, es construir paz social, equidad", y en este caso "fue todo lo contrario".

Y consideró además que "fue una decisión arbitraria, con un componente cuasi cínico, porque dice que no recurre a los fondos coparticipables sino a los fondos no coparticipables que la Nación también destina a las provincias".

Para Navarro se trata de "una sentencia injusta, inaplicable", y señaló que "con un criterio de sensatez el presidente Alberto Fernández, para ajustarse a derecho, decide cumplir, a pesar de la injusticia y la arbitrariedad, disponiendo el pago con bonos, que es lo único que hoy tiene la Nación para asumir esa decisión, que además es cautelar, ni quisiera es una discusión de fondo".

Según el funcionario, "la Corte debe rever su comportamiento" porque "no está actuando ajustada a derecho", y ejemplificó que "ya con el tema del Consejo de la Magistratura no actuó bien, puso en valor una ley que estaba derogada hace 16 años".

"Si no lo hace la Corte el Presidente va a seguir actuando y este Gobierno, ajustado a derecho, defendiendo todas las instancias institucionales y políticas para que haya un diálogo, para que haya sentido común, para que se piense en 47 millones de argentinos y no en una campaña electoral, no en adjetivar agraviando y descalificando, sino buscar una solución".

Aclaró que el Presidente "no varió su posición" sino que "lo que está buscando son soluciones para encauzar el conflicto" entre "distintos poderes de la Constitución, el Poder Ejecutivo y el Judicial".

"No gobernamos para esta casa o para esta ciudad o para la política, gobernamos para 47 millones de argentinos, voten a quien vote, piensen como piensen", concluyó. (Télam)