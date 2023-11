El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Fernando Iglesias, criticó hoy al exministro de Cultura, Pablo Avelluto, por haber "militado" el voto en blanco en el balotaje, y en respuesta, el exfuncionario durante el gobierno de Mauricio Macri cuestionó los "escrúpulos" del legislador y ratificó que, antes que "votar a la ultraderecha" que representa el candidato presidencial Javier Milei, prefiere abstenerse.

"Después decime qué se siente al votar a la ultraderecha de Milei en nombre de la República porque mi alma bella me impide hacerlo. Por suerte tu alma no tiene tantos escrúpulos como la mía", disparó Avelluto en su cuenta oficial de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

El cruce en la red social comenzó ayer al mediodía, cuando Iglesias criticó a Avelluto por haber anunciado que votaría en blanco en el balotaje del próximo 19 de noviembre y luego de que el expresidente Macri y la excandidata de JxC Patricia Bullrich acordaran apoyar a Milei en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre.

"Muy claro, Avelluto. Va a abstenerse porque no le gustó que Mauricio, Patricia y Milei se reunieran `entre gallos y medianoche` y porque Patricia no saludó a Massa como ganador de las generales. La batalla cultural. Ahora sí. Ah, pero Milei", objetó Iglesias en su cuenta.

Media hora más tarde, el exministro del gobierno de Macri le respondió: "Querido Fernando, te felicito por tus argumentos. Que votes a la ultraderecha es tu decisión y la respeto. Yo no voto populistas de derecha ni peronistas. Pensé que vos tampoco. Mala mía".

Sin embargo, el diputado contestó esta madrugada y aseguró que votar en blanco "posando de alma bella, vaya y pase", pero le criticó a Avelluto que haya "salido a militar el voto en blanco" y le aseguró que él se mantiene "contra la mafia peronista desde siempre" mientras se preguntó si él hacía lo mismo.

"¿Puedo votar en blanco si no lo cuento mucho? Se ve que la libertad avanza. Gracias!", contestó con ironía Avelluto y añadió: "Después decime qué se siente al votar a la ultraderecha de Milei en nombre de la República porque mi alma bella me impide hacerlo. Por suerte tu alma no tiene tantos escrúpulos como la mía".

"Podés hacer lo que quieras, como venís haciendo desde hace tiempo. Yo también puedo? O no se puede criticarte? Decime vos que se siente entregarle el país al quinto gobierno de la mafia peronista. Y si querés hablar de escrúpulos, con gusto. Pero después no ñañañees", le espetó.

En respuesta, Avelluto -que mantiene como tuit fijado en su cuenta "yo no voto a Milei. Punto"- escribió que prefiere hacer lo que quiere "a hacer lo que no quiero".

"Yo no voto ni a Massa ni a Milei. Suerte en tu aventura de votar a la ultraderecha. Que te vaya bien", agregó. (Télam)