El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que participará en la próxima IX Cumbre de las Américas para "defender" los derechos de los países de la región y se refirió a la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo como un "tema superado".

El jefe de Estado saludó esta tarde a los cronistas acreditados en Casa Rosada con motivo del Día del Periodista y brindó una rueda de prensa en la que se refirió a los últimos temas de la agenda de su Gobierno.

"Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie", subrayó sobre la postura que llevará a Los Ángeles como gobernante de la Argentina y presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En cuanto a la negativa de Estados Unidos a cursar invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que que Argentina "lamenta" la ausencia de esos países que no fueron invitados y adelantó que él, en tanto titular del bloque regional, tratará de "llevar la voz" de esas naciones.

Con motivo de las exclusiones decididas por EEUU, varios presidentes de América Latina -entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce- anunciaron que no concurrirán al cónclave.

Según informaron oportunamente fuentes oficiales de la Presidencia, Fernández concurrirá a la Cumbre en su rol de jefe de Estado pero, además, transmitirá en el foro hemisférico la posición de la Celac, tras haberlo acordado con los principales referentes políticos de la región.

Por otra parte, el Presidente también fue consultado por la renuncia de Matías Kulfas al Ministerio de Desarrollo Productivo y, aunque dijo que es un "tema superado", aclaró que la decisión de pedirle su apartamiento fue por no compartir lo que hizo el exfuncionario, al referirse a la difusión de un 'off the record' sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

"No me gustó lo que hizo Matías (Kulfas), por eso tomé la decisión que tomé", reafirmó.

Además, Fernández rechazó que la cartera de Desarrollo Productivo haya emitido un informe por WhatsApp a periodistas bajo la modalidad del 'off'.

"No me gustan los off, las cosas dichas en secreto, cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente", profundizó en ese punto el jefe de Estado.

Sobre las denuncias presentadas en la Justicia por el supuesto direccionamiento de la licitación a favor de Techint, Fernández planteó que él no es "juez" para referirse al tema.

Esta mañana, el juez federal Daniel Rafecas citó a Kulfas para el próximo viernes a partir de las denuncias judiciales contra la empresa pública Energía Argentina (IEASA) y otras áreas del Estado por el pliego licitatorio del gasoducto.

En cuanto a la elección de Daniel Scioli para reemplazar a Kulfas, el primer mandatario definió al actual embajador en Brasil y futuro ministro de Desarrollo Productivo como "un gran amigo".

"Pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas. Daniel es un gran amigo y hablé mucho con Sergio Massa, que es alguien cuya opinión yo pondero particularmente, y estuvimos viendo cómo encarrilar el momento que se estaba dando", se explayó.

Además, el Presidente contó que está "feliz" por el regreso de Agustín Rossi al Gobierno y calificó al exjefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados y exministro de Defensa como un valor "incalculable" para su Gabinete.

Fernández también se refirió a las expresiones del titular de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, quien hoy se jactó de que "remarca los precios" todos los días, al responder preguntas de un periodista frente al auditorio de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

"Yo les pido a los empresarios argentinos que comprendan la dimensión del problema económico mundial, que está afectado por una guerra que pone en crisis la seguridad alimentaria del mundo. Lo que tenemos que hacer es trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud y su respuesta sea 'remarcar' precios", objetó.

En ese sentido, el Presidente advirtió que "muchas veces" le habló "a los argentinos de la inflación autoconstruida".

"La inflación autoconstruida no es otra cosa que la remarcación de precios. Si querían conocer la cara de la remarcación de precios, la tuvieron en AEA", advirtió acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por la portavoz Gabriela Cerruti.

Finalmente, hizo referencia a la celebración por el Día del Periodista, una profesión que "se ejerce con mucha dificultad" en "todo el mundo", observó, pero no en la Argentina donde "todos tienen mucha libertad para hablar".

"No es fácil la relación entre la prensa y el poder político y el poder de Gobierno y eso hay que entenderlo y tomarlo con cierta naturalidad", señaló.

Por último, dijo que "desde que la información se convirtió en un negocio la verdad pasa a un segundo plano", pero que "confía" en los periodistas que "honorablemente busquen la verdad, digan la verdad y la transmitan, con la confianza de que esos periodistas existen". (Télam)