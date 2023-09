El presidente Alberto Fernández destacó hoy que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "es, de su generación, el que más se preparó para ser" jefe de Estado y dijo que su "sueño" es poder entregarle la banda el próximo 10 de diciembre.

"Es, de su generación, el que más se preparo para ser presidente de la Argentina, con quien compartimos los mismos valores y compromisos. No se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores. Los problemas no se arreglan con una motosierra. Si quieren un país con justicia social voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo", dijo el mandatario el encabezar el acto de puesta en marcha de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en Dock Sud. (Télam)