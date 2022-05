(Por Silvina Oranges, enviada especial).- El presidente Alberto Fernández consideró hoy que si el FMI tomó la decisión de revisar los acuerdos firmados con distintos países, en función de las consecuencias de la guerra en Ucrania, "será aplicable" para la Argentina también.

"El FMI ya ha dicho que hay que revisar los acuerdos porque la economía se alteró significativamente" con la guerra en Ucrania y "si es una decisión, una idea del Fondo también será aplicable a nosotros", dijo el Presidente en rueda de prensa en la embajada argentina en París, a donde llegó hoy para entrevistarse mañana con su par Emmanuel Macron, en el marco de su gira por Europa.

"Tenemos que ver exactamente cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina. El primer indicio, muy negativo, es el índice de la inflación", aseveró Fernández.

"Cuando me dicen que Argentina puede beneficiarse con un aumento de commodities no me gusta que ganemos porque hay una guerra desatada. Es muy difícil desacoplar precios", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN El Senado comenzó la sesión en la que buscará aprobar la creación de un fondo para pagarle al FMI

Sobre los plazos para revisar el acuerdo alcanzado, el mandatario sostuvo: "Cuando llegue el momento entiendo que el Fondo lo propiciara como la ha dicho públicamente" y destacó que el Ministerio de Economía tiene "diálogo permanente" con el organismo de crédito. (Télam)