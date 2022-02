El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el proyecto de reforma de la Justicia federal que envió el Poder Ejecutivo al Congreso sigue "empantanado" porque la oposición "se negó siempre a tratarlo", en tanto que remarcó la importancia de contar, "no con jueces amigos, sino dignos y probos".

"Yo he mandado una reforma de la Justicia federal que está empantanada en la Cámara de Diputados y quiero aclarar que es una reforma que no remueve a ningún juez sino que distribuye de otro modo las distintas causas", recordó el mandatario en una entrevista que brindó esta mañana en radio Diez.

En ese marco, Fernández sostuvo que la reforma propuesta "apunta a un nuevo esquema de funcionamiento de la justicia en todo el país, pero la oposición se negó siempre a tratarlo".

"Impusieron en muchos medios el concepto de que la ley buscaba la impunidad de las causas que había contra (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y yo me cansé de decir que eso no era así porque ningún juez que tuviera una causa contra ella o contra algún exfuncionario, perdía su jurisdicción en esas causas", precisó el mandatario.

"Ahora el tiempo me está dando la razón de que la justicia federal ha sido más, me parece, a favor de otros, que de los que gobiernan hoy en día", y remarcó la importancia de "tener una justicia, no con jueces amigos, sino con jueces dignos y probos".

En este punto, ejemplificó que en la causa que se sigue "por la famosa fiesta de cumpleaños de Fabiola (Yañez), se abrió todo un debate sobre la competencia" pero que él "nunca" opinó: "De algún modo quiero dar testimonio de que uno debe someterse a la justicia como le toque, y ante el juez que le toque", manifestó.

"Esto no pasa con los casos de funcionarios del anterior gobierno que lo primero que hacen es cuestionar la competencia del lugar donde son juzgados o al juez", comparó.

En ese marco, ejemplificó con la situación del fiscal Carlos Stornelli: "Lleva la causa de (Marcelo) D´Alessio, donde él también está acusado. Es decir, yo ya no entiendo nada. ¿Cómo puede ser fiscal de la causa donde está procesado?", se preguntó y añadió: "Esto ya no es siquiera un tema de derecho, es de sentido común".

Del mismo modo, el jefe de Estado, dijo que le "preocupa mucho los criterios de selección" utilizados por la Corte Suprema de Justicia para la resolución de casos.

"No hablamos de los casos que no admiten, hablamos de los que si admiten", dijo y se preguntó: "¿Cómo puede ser que en la situación de dos jueces la Corte dicte per saltum y resuelva lo que resolvió en un mes, mientras que en el caso de Milagro Sala que es un caso tan cuestionado, incluso a nivel internacional, lleve más de dos años en la Corte y todavía no se haya expedido?".

De esta manera, el Presidente se refirió al dictamen del Alto Tribunal respecto del pedido de per saltum referido a si los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli debían retornar a los lugares que ocupaban en 2017 y 2018.

Fernández remarcó que "hace más de seis años que Milagro Sala está detenida" cuando "el delito más grave que se le imputa es el de administración fraudulenta" que tiene "como pena máxima seis años".

"Sala ya cumplió más de seis años presa sin sentencia firme. Esas cosas me parecen que están mal en la justicia y deben ser revisadas. Eso no está bien, eso está funcionando mal", insistió el Presidente. (Télam)