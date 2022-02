El presidente Alberto Fernández dijo hoy que dentro del Frente de Todos (FdT) "no podemos estar divididos ni pensar en rupturas" porque desde la coalición oficialista deben garantizar, de cara al 2023, "no volver al tiempo del ajuste y los tarifazos" en relación a la gestión de Mauricio Macri.

En diálogo con radio Diez, el Presidente fue consultado esta mañana sobre si será candidato en las elecciones presidenciales del 2023: "Eso lo vamos a resolver con el tiempo, pero ahora tenemos compromisos para con la gente que tenemos que cumplir", respondió.

En ese marco, enumeró que "el primer compromiso es el de estar unidos" y remarcó: "No podemos estar divididos, podemos tener diferencias pero nunca pensar en rupturas, porque no nos lo perdonaría la gente y yo voy a trabajar para que estemos unidos".

"Lo más importante es que dejemos hablar a nuestra gente, que las candidaturas del futuro las resuelva la ciudadanía y no en una mesa. Aunque yo sigo beneficiado en esa mesa, debemos abrir y el que quiera ser candidato que vaya a unas PASO", insistió el mandatario con la idea de que el FdT decida su candidato presidencial en las primarias abiertas.

Como tercer punto, Fernández dijo que el FdT debe "garantizar no volver a un tiempo en donde existían los ajustes, los tarifazos, y la impudicia como parte de la política".

"No quiero volver a ese tiempo. La Argentina merece gobernantes honestos, dedicados plenamente a dar a cada argentino un trabajo. Ese es el futuro que debemos garantizarle a los argentinos, que no se vuelva a un tiempo que nos endeudó, que nos condujo a la pobreza. No volvamos a ese tiempo", sostuvo el mandatario.

Finalmente, el Presidente dijo que busca "encarar los dos años que vienen con mucha fortaleza, y con mucha seguridad de que el destino está en nuestras manos y podemos hacer un buen futuro" para el país.

"Si el mundo nos sigue dando oportunidades, el tiempo de crecimiento está garantizado", concluyó. (Télam)