El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que las especulaciones sobre espionaje referidas al avión de carga con matrícula venezolana retenido desde hace días en el aeropuerto de Ezeiza "suenan mucho más a James Bond que a un trabajo serio en el marco de empresas y países soberanos".

"No acepto esos análisis que suenan mucho mas a James Bond que a un trabajo serio en el marco de empresas y países soberanos, y son suposiciones que nos ponen la piel de gallina a todos", manifestó esta mañana en declaraciones a Radio 10.

Además, insistió en que hasta el momento "no hay nada que nos muestre que hayan venido con un determinado objetivo que no sea el de traer las autopartes que tenían previsto", en referencia a la motivación alegada por la tripulación para la llegada del vuelo, el transporte de repuestos de automóvil para una proveedora de Volkswagen.

En ese sentido, Fernández remarcó: "No conocemos otra cosa".

Anoche, el titular de la cartera de Seguridad había asegurado que la investigación realizada por la Policía Federal (PFA) sobre los tripulantes del avión de la empresa de carga Emtrasur no encontró "ninguna relación específica con organizaciones terroristas".

Además, en cuanto al ejercicio de su función, aclaró en diálogo con El Destape Radio y la emisora AM750 que él no se maneja "con conjeturas".

Del mismo modo, hoy reiteró que en este caso el Ejecutivo recibió "siempre información de que el avión no tenía impedimento de ingreso en la Argentina".

Por otra parte, Fernández volvió a referirse a las declaraciones del ministro de Inteligencia del Gobierno paraguayo, Esteban Aquino, quien en diálogo con la radio ABC Cardinal 730 AM de ese país dijo que el piloto del avión venezolano, el iraní Gholamreza Ghasemi, "se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda" y que no era un nombre "parecido" ni un "homónimo ni nada".

Como réplica, Fernández sostuvo que "él (por el funcionario paraguayo) puede pensar lo que quiera, nosotros tenemos contacto a diario con Paraguay", resaltó, y luego reafirmó que el Gobierno nacional debe "seguir analizando los elementos que tenemos, como lo venimos haciendo desde el primer momento".

Asimismo, valoró el reconocimiento obtenido tras la carta oficial del ministro del Interior de Paraguay, Federico González, quien ayer le manifestó que valoraba "el trabajo encarado por el Gobierno de la hermana República Argentina que, en forma expeditiva, ha actuado con relación a la aeronave de Entrasur", por el avión ligado a la aerolínea venezolana Conviasa.

"Yo tengo una excelente relación con Paraguay, con Federico González, y ayer hablamos varias cosas. Un portal decía que me habían pasado información: primero no es verdad. No es a mí a quien se la tienen que pasar, sino por vía diplomática", detalló.

Asimismo, reiteró que las autoridades nacionales no trabajan "con conjeturas porque -recordó- además hay una causa".

"El análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas", precisó y llamó a "esperar que la investigación siga avanzando".

En el mismo sentido, aconsejó: "Tenemos que ser prudentes y cuidadosos cuando expresamos cualquier cosa".

También aseguró que "en Argentina sufrimos dos atentados (a la Embajada de Israel y a la AMIA), y la responsabilidad del Gobierno es "analizar caso por caso".

Además, el funcionario paraguayo le dijo que "ratificaba el apoyo para seguir cooperando fuertemente" en cuestiones que involucren a la seguridad "en nombre del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional de Inteligencia del Paraguay".

El jueves por la noche, la Justicia federal realizó una inspección en el avión retenido en Ezeiza, dispuso una revisión técnica completa y retiró las dos caja negras de la aeronave en un procedimiento llevado a cabo por personal especializado de la Policía Federal.

(Télam)