El presidente Alberto Fernández consideró hoy que, "sin ninguna duda, la República está en juego" si la oposición "vuelve a ganar" las elecciones, ya que -según dijo- con la gestión de Mauricio Macri "es cuando el sistema institucional más padeció".

"La República, sin ninguna duda, está en juego si ellos vuelven a ganar. Si vuelven a ganar, vuelven los apretadores de empresarios, los apretadores de jueces y los persecutores de opositores", dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10.

Durante la entrevista realizada en el Centro Cultural Kirchner en el marco de la celebración de los 101 año de la primera transmisión radial en la Argentina, el Presidente afirmó que “la República un poco se pone en juego en estas elecciones”, de cara a las PASO del 12 de septiembre próximo y los comicios legislativos del 14 de noviembre.

“En cierta medida, es cierto que la República está en juego porque lo que ellos han hecho es uno de los tiempos en el que la República, el sistema institucional, más padeció”, agregó.

En la entrevista, dijo que los candidatos de Juntos por el Cambio se niegan a debatir porque "no pueden explicar lo que hicieron", cuestionó las "payasadas" que dice el expresidente Mauricio Macri sobre la deuda, y sostuvo que la exgobernadora María Eugenia Vidal fue "cómplice" de esa situación al mismo tiempo que esgrimió las razones por la que se deberia votar al Frente de Todos.

"No pueden debatir porque no pueden explicar lo que hicieron. Cuando lo ponen al expresidente a debatir, dice la payasada sobre la deuda, un disparate magnífico", afirmó el mandatario, quien consideró que Vidal fue "cómplice y tampoco puede explicar lo que se hizo" durante el gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Con respecto a las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que le “duelen” los cuestionamientos a su gestión, ya que, "a diferencia de Mauricio Macri, es un hombre que trabaja" y le pidió "dar un debate en serio, y no a partir de mentiras y slogans".

"Vale la pena por él, que tiene aspiraciones y no está bueno discutir sobre la base de mentiras", agregó Fernández.

En tanto, se preguntó por qué “si María Eugenia Vidal quería ser diputada nacional, no lo fue por la provincia de gobernó” sino que se trasladó al distrito porteño.

"Vidal no puede explicar lo que hizo porque ella también fue cómplice de Macri y la provincia también se endeudó en dólares con uno de los mayores endeudamientos que ahora está tratando de resolver Axel (Kicillof)”, recordó el Presidente.

Tras los dichos de Macri sobre que el Gobierno nacional tomó “récord de deuda en un sólo año, casi 34.000 millones de dólares en un sólo año”, el primer mandatario respondió: “Lo que dijo (Macri) de la deuda es un disparate magnifico porque en la historia Argentina nadie tomó la cantidad de deuda en dólares que tomó Macri en el tiempo en el que lo tomó y mucho menos en dólares”.

“Una deuda en pesos es una deuda absolutamente manejable porque es una deuda de moneda propia y generalmente es una deuda interestado y no con privados”, precisó, pero “Macri pone todo en una misma bolsa y le miente a la gente con un descaro que asombra”.

Sobre su actitud en esta campaña, afirmó: “Soy el mismo Alberto, sigo buscando la unidad de todos, siendo un moderado y alentando el debate, pero pido reciprocidad porque del lado de enfrente encuentro siempre un sistema permanente de embarrar la chancha y llevarnos a discutir cualquier cosa y no hablamos de lo importante”.

“Si nosotros ganamos diputados, somos argenzuela, pero ellos en la ciudad de Buenos Aires, manejan la Legislatura porteña permitiendo un montón de negocios inmobiliarios de los que nadie habla”, indicó.

Cuando le pidieron que dé un mensaje a los votantes, de cara a las PASO del 12 de setiembre y las legislativas del 14 de noviembre, el Presidente dijo: “Yo le pido a cada argentino que tenga en cuenta el esfuerzo que hicimos. Nos entrenamos, armamos un equipo, entramos a la cancha para jugar un partidazo y en los primeros tres meses el salario real se recuperó 6 puntos y después empezó a llover una tormenta del siglo y la cancha terminó siendo un lodo".

"Algunos se ocuparon de inclinar la cancha contra nosotros. Y otros, bajo el falso planteo de la libertad, salir, quejarse, no respetar los cuidados”, añadió.

Fernández destacó que “a pesar de todo eso, no descuidamos a los que peor estaban, seguimos con la AUH y creamos la Tarjeta Alimentar; pusimos el IFE y el ATP; y mientras tanto, le garantizamos con obras a cada argentino que tenga una cama y un respirador por si se enfermaba -de Covid-19- y además trajimos las vacunas”.

“Quiero que recordemos que en el medio de la pandemia avanzamos mucho y no es que no se hizo nada. Avanzamos en derechos para proteger a las minorías como fue la aprobación del IVE (ley del aborto), la ley de los Mil Días, el DNI no binario y la ley de cupo trans”, reseñó.

Recordó además que "hoy no pagan el impuesto a las Ganancias más de 1.200.000 personas que antes lo pagaban y eso significa un 30 por ciento de dinero más en el bolsillo de la gente; y además dimos créditos a tasa cero a los pequeños monotributistas; y, en el medio de la pandemia, arreglamos con los acreedores privados; no aumentaron las tarifas; y los jubilados dejaron de pagar los medicamentos”.

"Ahora viene la etapa en la que la cancha se ha secado y no es tan fácil inclinarnos la cancha porque los resultados están a la vista, se ven las inversiones y se ve el aumento de trabajo”, señaló el jefe de Estado.

Y concluyó: “Todos nosotros, en el Frente de Todos, nos pusimos el país al hombro en el peor momento. Y siempre nos pusieron palos en la rueda porque están los que trabajamos y están los que se rascan. Nosotros trabajamos”. (Télam)