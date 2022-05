El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "la mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina" y consideró que "si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo".

"El crecimiento a veces es injusto. No estamos logrando todavía que ese desarrollo sea por igual en todos los rincones de la patria", afirmó el Presidente al participar en el acto del gabinete federal del programa Capitales Alternas en General Pico, La Pampa. (Télam)