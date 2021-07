El presidente Alberto Fernández se reunió hoy en Casa Rosada con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en medio del cierre de listas de la provincia, con el propósito de ordenar las candidaturas en uno de los distritos claves del país. Así lo indicaron a NA fuentes provinciales, que detallaron que el gobernador de Santa Fe también compartió un encuentro en la Casa de Gobierno con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Perotti arribó a Balcarce 50 pasadas las 16:00 y permaneció en la Casa Rosada por casi tres horas, con el objetivo de dialogar con los principales dirigentes del Ejecutivo nacional acerca del armado de la lista provincial

El encuentro se produce en medio de las dificultades que atraviesa el oficialismo para definir la lista de diputados y senadores de la tercera jurisdicción con más votantes de la Argentina. El gobernador mantiene la intención de que la boleta santafesina sea encabezada por el senador nacional Roberto Mirabella, secundado por la actual senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, quien cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ante la posible dificultad para ganar las elecciones provinciales con dos nombres que "no son tan conocidos" en Santa Fe, teniendo en cuenta que la oposición llevará en su boleta a famosos y dirigentes políticos de larga trayectoria, en el oficialismo analizan otras variantes. En ese marco, empezó a sonar con más fuerza la posibilidad de que la lista santafesina sea encabezada por el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, pero el funcionario nacional no contaría con la aprobación final de Perotti. "No hubo ninguna definición", subrayaron las fuentes consultadas, y no descartaron la posibilidad de que en la provincia se utilicen las PASO como método de selección de candidatos. MD/AMR NA