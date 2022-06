El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló hoy la necesidad de "darle reglamentación" a las organizaciones sociales en Argentina, porque la economía popular "ha llegado para quedarse", y expresó nuevamente su gratitud porque "han contenido una Argentina desbordada".

"Creo que las organizaciones sociales hacen un trabajo muy importante, y algunas no. Como pasa en todos lados. Hay organizaciones muy honestas que en la pandemia nos ayudaron muchísimo. El problema no son las organizaciones sociales, es la economía. Tengo una deuda de gratitud con las organizaciones sociales, han contenido una Argentina desbordada por la pobreza, las carencias, la falta de salud. Echarles la culpa me parece algo que no comparto", dijo Fernández, en declaraciones a C5N. (Télam)