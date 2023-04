El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el acceso a la vivienda "es un derecho humano" que no debe "ser pensado como mercancía", como un "bien al que algunos acceden y otros no", y llamó a no "naturalizar la falta de vivienda".

"Me pareció una formidable idea tratar un tema muy importante para la región, vivimos en el continente más desigual del mundo. El acceso a la vivienda es un derecho humano y debe ser atendido como tal. Que podamos empezar el año proyectando un plan conjunto al problema de la falta de vivienda me parece un gran paso", expresó Fernández en el cierre del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y El Caribe, en el Centro Cultural Kirchner. (Télam)