El presidente Alberto Fernández pidió hoy "bases más realistas" para un acuerdo de los países del Mercosur con la Unión Europea (UE) ya que consideró que puede afectar a las naciones de la región, por ejemplo a la Argentina y Brasil, en su producción automotriz, así como a las exportaciones agropecuarias.

A la vez, Fernández ratificó su alianza con el futuro Gobierno de Luiz Inácio "Lula" Da Silva en Brasil.

"La presencia de Lula en el gobierno de Brasil a muchos de nosotros nos tranquiliza. Objetivamente Lula es un líder. Tengo un cariño entrañable con él, lo conozco hace muchos años. Me pone muy contento que sea Presidente de nuevo. Tenemos ideas muy cercanas", dijo Fernández al hablar en un ciclo de videoconferencias de The Financial Times.

"Nos complica si viene la competencia a América Latina"

En ese marco, el mandatario también abordó la cuestión económica regional y advirtió que "para Brasil y para Argentina, productores de automóviles, los únicos productores en América del Sur, es un problema ese acuerdo (con la Unión Europea)" impulsado a mediados de 2019 por las naciones del Mercosur -cuando Mauricio Macri aún gobernaba la Argentina- y del conglomerado europeo.

Para entrar en vigencia, ese acuerdo requiere, por ejemplo, de ratificación parlamentaria y jurídica de las partes.

"Nos complica si viene la competencia a América Latina", alertó el mandatario argentino, y por ello aseveró que "tenemos que sentarnos a analizar cómo llegar a un acuerdo sobre bases más realistas".

"En este punto favorece a Europa", abundó Fernández, y aseveró que "cuando queremos vender nuestros productos agrícolas y ganaderos encontramos un montón de trabas", y ejemplificó que ello ocurre en países como "Irlanda, en Francia, en Polonia, que también se oponen" al acuerdo. (Télam)