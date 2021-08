El presiente Alberto Fernández afirmó hoy que "nunca existió una reunión con el empresario Chien Chia Hong" y dijo que "es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira".

"No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegitimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, dijo el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750. (Télam)